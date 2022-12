"Az volt az első, életre meghatározó élmény, hogy az egyik szakember kedvesen odalépett hozzám, és mosolyogva megkérdezte, hogy felveheti-e Milánt. Az nekem sorsdöntő volt. Bennem akkor robbanásszerűen tudatosodott, hogy tőlem ilyet még soha senki nem kérdezett, és közben mi mindent nem csináltak az én gyerekemmel. Szúrták, gyógyszerhegyeket nyomtak bele anélkül, hogy tudtam volna róla. Akkor ez villámgyorsan végigpörgött rajtam, és mosolyogva azt mondtam, hogy persze. De lavinaszerű felismerések szaladtak végig a fejemen, meg a szívemen, meg az egész valómon. És én ennek a mosolygós szakembernek köszönhetem, hogy Milánnak igazán az anyukája tudtam lenni. Ő adta vissza a méltóságunkat" - ezt egy olyan szülő mondta, aki szerencsésen eljutott a gyerekével a Budapesti Korai Fejlesztő Központba. Az idézett szöveg a Központ 30. születésnapjára kiadott kötetben, az Innen és túl címűben olvasható.

1992 óta több mint tízezer családot látott el a Korai, amelyik elsőként kezdett itnézményi szinten 3 éves kor alatti gyerekek fejlesztésével foglalkozni Magyarországon. Diagnózist és tanácsot adnak, illetve különböző terápiákkal fejlesztik is a gyerekeket.

A kötetben idézik a Központ egyik munkatársát is: "Nem a gyerek a páciens, akit meg kell gyógyítani, hanem van egy család, és a család bevonása abba, hogy mit is jelent a korai fejlesztés és mit jelent ebben a helyzetben az előremenetel. Most ezt próbáljuk megvalósítani."

Ez szinte egyedülálló hozzáállás Magyarországon, és ahogy növekednek az érintett gyerekek, úgy lesz a szülők dolga egyre nehezebb.

Ezt mutatja be nagyon érzékletesen kollégánk, Fődi Kitti filmje, az Elkezdődik a következő 24 óra.

És részben erről szól a Korai születésnapi filmje, aminek a kötethez hasonlóan szintén Innen és túl a címe, és olyan családokat mutat be, akik évtizedekkel ezelőtt az első kliensei voltak a Központnak. A filmben az egyik apa fogalmaz így: "Ahogy nő a gyerek, úgy fogynak a lehetőségek".

photo_camera Részlet a Korai Fejlesztő filmjéből Fotó: Korai Fejlesztő

Az egyik anya pedig felidézi, hogy igyekeznek sérült gyerekükkel sokat beszélgetni arról, hogy egyszer meg fognak halni, és addig otthont kell találni neki. Ilyen otthont azonban egyelőre nem találnak, úgyhogy nehéz mit mondani a már felnőtt gyereknek, amikor azt mondja, hogy "arra gondoltam, hogy eszem paradicsomos halat, mert azt egyedül is ki tudom bontani, de mi lesz ha elfogy a paradicsomos hal, ki fog nekem paradicsomos halat venni?"