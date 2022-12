Zelenszkij Washingtonba utazhat szerdán

Volodimir Zelenszkij szerdán Washingtonba utazhat, hogy ott találkozzon Joe Biden amerikai elnökkel. A tervek szerint a két elnök a Fehér Házban találkozik majd, bár hivatalosan még nem hirdették ki a találkozót, és a Fehér Ház nem nyilatkozott.

photo_camera Fotó: BRYAN OLIN DOZIER/NurPhoto via AFP

A Washington Post cikkében egy jól informált kongresszusi tanácsadóra hivatkozva azt írják, Zelenszkij tervezi, hogy találkozik a kongresszus vezetőivel is, hogy megköszönje Ukrajna finanszírozását. Erre utalhat az is, hogy Nancy Pelosi kedden levelet küldött kollégáinak, amelyben arra kérte a törvényhozókat, hogy szerda este „fizikailag is legyenek jelen” a „demokráciára összpontosító, nagyon különleges” rendezvényen.

A látogatásra szerdán kerülhet sor, amikor a Biden-kormányzat várhatóan bejelenti az Ukrajnának szánt új katonai segélycsomagot. (Washington Post)