„Az a pár centi mentette meg az életemet, amit a szemeteszsák felfogott”

Figyelemfelhívó videót tett közzé a Magyar Közút a YouTube-on. Részletesen mesél balesetéről a nő, akinek lassító autójába hátulról becsapódott egy kamionos, ezzel belökve őt a személyautó előtt megálló másik kamion pótkocsija alá a 4-es főúton Szolnok külterületén. Csodával határos módon Tömösközi Kata komolyabb sérülés nélkül túlélte az esetet.

Amikor elölről és hátulról is ér téged erőhatás, a legegyszerűbb, ha megpróbálsz magzatpózba helyezkedni, és pont ez mentette meg az életemet, mondta a videóban Tömösközi. „Az volt az első érzésem, hogy úristen, megsemmisült az autóm, minden törött, vérzek, de élek.” A teljes videót a Közút csatornáján lehet megtekinteni.

A társaság azt kéri, hogy az ünnepek alatt várhatóan megnövekedett forgalomban is mindenki fokozottan figyeljen az utakon, hiszen ebből az esetből is látszik, hogy mindössze pár másodperc is elég, hogy megtörténjen a baj. Egy aprónak tűnő mulasztás, meggondolatlanság, egy rosszkor elindított manőver pár röpke másodperc alatt egy akár végzetes kimenetelű balesethez is vezethet. „Fontos az is, hogy műszakilag megfelelően felkészített járművel induljunk útnak és utazás előtt tájékozódjunk az aktuális forgalmi helyzetről” - írják