Influenza? Covid? RSV? Valamelyiket jó eséllyel elkapjuk karácsonykor

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Magyarországon december 5. és 11. között 239 500-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. A beérkezett minták között a vizsgálatok az influenzavírus különböző típusai mellett a koronavírust és az RSV -t is kimutatták, vagyis most egyszerre támad három vírus, amire már született is egy új kifejezés: tridémia. Vagyis a címben említett betegségek közül gyakorlatilag bármelyiket el lehet most kapni – akár egyszerre vagy egymás után –, bár talán nagyobb az esély az RSV-re, igaz, én csak a közel sem reprezentatív „felmérésemből” tudok dolgozni, miszerint az általam követett Facebook-csoportokban a legtöbben ezzel küzdenek. Vagy a kéz-láb-száj betegséggel.

De mi ez az RSV? Valami új dolog?

Közel sem. A szinktikus légzőszervi vírus (respiratory syncytial virus – angol rövidítéssel: RSV) egy erősen fertőző, alsólégúti megbetegedést okozó, vagyis a tüdőt megbetegítő vírus, olyan megfázásos tünetekkel, mint az orrfolyás, a köhögés és a láz. Vagyis simán össze lehet keverni akár az influenzával, akár a coviddal, mert részben hasonló tüneteket okoz.

És bár idén valóban többet lehet hallani róla, már egy évvel ezelőtt is hasonlóan aktívan fertőzött ez a vírus, legalábbis a Semmelweis Egyetem honlapján akkor is közzétették, miszerint 2021 novemberében és decemberében „nyolc-tízszeresére nőtt a légúti tünetekkel klinikán kezelt kisgyerekek száma”, akiknél a megbetegedést „az ún. RSV (respiratory syncytial virus) okozta”.

Mint írták, az RSV „egy régóta ismert, nagyon virulens kórokozó, mely cseppfertőzéssel terjed”, de évtizedek óta nem idézett elő akkora járványt, mint 2021-ben, amikor a világ több országában is járványosan terjedt. A jelek szerint pedig hasonló mértékben fertőz az idei téli szezonban is.

Az RSV-t a felnőttek viszonylag enyhe tünetekkel megússzák, a gyerekeknél azonban súlyos lefolyású is lehet. A Semmelweis honlapjának dr. Szabó Attila, a Klinikai Központ gyermekgyógyász elnöke azt mondta, főként a kora- és újszülöttekre, valamint a csecsemőkre jelent nagy veszélyt a megbetegedés, mivel náluk nagyobb eséllyel alakul ki a kislégutak súlyos gyulladása (bronchiolitis), vagy akár tüdőgyulladás is.

De a legnagyobb problémát most talán a tridémia okozza – ahogy a Qubit is írja cikkében –, vagyis hogy most egyszerre támad a covid, az influenza és az RSV. „Mintha felrobbant volna egy nagy vírusbomba” – ezt a Washington Postnak mondta egy Indiana állambeli gyerekorvos, Christina Lane, aki az elmúlt három hónapban csak a saját praxisában több száz, légúti tünetekkel küzdő gyerekkel találkozott.

A Post cikkében azt írják, hogy az influenza különböző típusai, az újra feltámadó koronavírus és az RSV hármasa miatt az Egyesült Államokban naponta több mint 66 ezer új megbetegedést regisztrálnak. Az egymással átfedésben megjelenő vírushullámok és azok szokatlanul súlyos lefolyása pedig „aggodalomra ad okot” a már említett Lane és más orvosok szerint is, mert a tridémia miatt az egyébként egészséges emberek napok helyett akár hetekig is szenvedhetnek egy „egyszerű megfázással”.

Vakcina

Ami segíthet a helyzeten, hogy a covid és az influenza ellen már létezik védőoltás, a Pfizer pedig nemrég jelentette be, hogy az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) már gyorsítva vizsgálja az RSV elleni vakcinájukat, igaz, utóbbit egyelőre csak 60 év feletti felnőtteknek adhatnák be. A Nature cikkében megjelentek szerint ugyanez a vakcina jó eredményeket mutatott az RSV ellen egy terhes nőknél végzett klinikai vizsgálatban is, ami miatt a Pfizer közölte, hogy még az idén szeretné ennél a csoportnál is elindítani az engedélyeztetési folyamatot.

A Nature cikke szerint már a hatvanas években elkezdték fejleszteni az RSV elleni védőoltást. Olyan vakcinát fejlesztettek, melyben elölt vírusok voltak, de a klinikai tesztek során a vakcinák beadása után két csecsemő is meghalt. Illetve azok a gyerekek, akik megkapták az oltást, a következő megfázásos szezonban mégis elkapták az RSV-t, 80 százalékuk pedig kórházba is került. Azoknak a gyerekeknek pedig, akik csak placebót kaptak, majd szintén elkapták az RSV-t, mindössze 5 százalékuk szorult kórházi kezelésre.

Ez persze már több mint hatvan évvel ezelőtt volt, azóta többen is dolgoztak és dolgoznak egy új vakcina kifejlesztésén, a legtöbb sikert pedig egyelőre a Pfizer érte el. A cég idén év elején jelentette be, hogy egy kísérletük során a terhes nőknek beadott vakcinák sikersen működtek. Az volt a céljuk, hogy a vakcinával növelik az antitestszámukat, az antitesteket pedig átadják majd a csecsemőknek. A Pfizer sajótközleménye szerint ez a stratégia 81,8 százalékos hatékonysággal működött az RSV súlyos eseteivel szemben a csecsemőknél a születésüket követő 90 napban.

Leginkább a kicsiket érinti

A Washington Postnak nyilatkozó immunológus, John P. Moore szerint most azért is tűnhet úgy, hogy túlterheltek az egészségügyi ellátórendszerek a rengeteg megbetegedés miatt, mert a covid miatti lezárások, az otthoni karantén és a távolságtartás, a maszkviselés miatt sok, három év alatti kisgyerek szervezete most találkozik először egyes vírusokkal. A világjárvány alatt nem alakult ki bennük immunitás azokkal a vírusos megbetegedésekkel szemben, amelyek az izoláció és a maszkviselés miatt nem tudtak terjedni és emiatt nagyrészt – ha csak egy időre is, de – eltűntek. Most viszont a legtöbb helyen már nem viselünk maszkot, vagyis a levegőben terjedő kórokozók újra boldogan tudnak fertőzni, pláne azokat, akik korábban találkoztak ezekkel.

A kérdés most leginkább az, hogy mi történik akkor, ha három vírus fertőz egyszerre. A Washington Post cikke szerint bár az elmúlt években a világjárvány évei alatt a tudósok elég sokat megtudtak a covidról, azt továbbra is nehéz megmondani, mi történik akkor, ha különböző vírusok „ütköznek egymással”. Felerősíthetik vagy inkább tompíthatják egymást? A világjárvány kezdetén egyes orvosok úgy vélték, rendkívül ritka, hogy az emberek egyszerre fertőződjenek meg influenzával és koronavírussal.

Moore szerint viszont ha olyan pechesek vagyunk, hogy egyszerre vagyunk kitéve három vírusnak – jelen esetben a covidnak, az influenzának és az RSV-nek –, „nincs olyan törvény, amely azt mondja, hogy nem kaphatjuk el mindhármat”. Egyes emberek a genetikájuk vagy a vírusoknak való korábbi kitettség miatt hajlamosabbak lehetnek a súlyos betegségre, mint mások, a vírusfertőzés bizonyos kombinációi pedig akár jobban is előidézhetik a súlyosabb tüneteket. Az egynél több vírussal való megfertőződés pedig nehezebbé is teheti a diagnózist és a kezelést, ami végső soron súlyosabb betegséghez és szövődményekhez vezethet.

Ami biztos, hogy továbbra is érdemes odafigyelni a megelőzésre, vagyis ha kicsit is fáj a torkunk, vagy taknyosak vagyunk, esetleg tudjuk, hogy a környezetünkben van, akinek fáj a torka és taknyos, maradjon inkább mindenki otthon, és persze forduljon mindenki már az első tüneteknél orvoshoz. Maximum megint elmaradnak a nagy karácsonyi bulik.

(Címlapkép: GIPHOTOSTOCK/Cultura Creative via AFP)