A fehérorosz állami média szerint a határ belarusz oldalán csapódott be egy ukrán rakéta

Csütörtök délelőtt 10 és 11 óra között fehérorosz területen becsapódott egy Ukrajnából kilőtt Sz-300-as rakéta - írta Telegram csatornáján a Belta fehérorosz állami hírügynökség. Az Sz-300 egy szovjet légvédelmi rendszer, valószínűleg egy ilyen rendszer rakétája csapódott be novemberben Lengyelország keleti részén, az ukrán határ mellett novemberben, két ember halálát okozva. Az Sz-300-at az ukrán hadsereg légelhárítási célokra, az orosz csapatok viszont földi célpontok ellen alkalmazza.

A Belta bejegyzése szerint Aljakszandr Lukasenka elnököt azonnal tájékoztatták az incidensről, aki utasította a védelmi minisztérium szakértőit, hogy vizsgálják meg a becsapódás okait. Áldozatokról egyelőre nincsen hír. A hírügynökség által közölt képen a rakéta roncsa egy szántóföld közepén látható.

December közepén Lukasenka elnök utasítására a fehérorosz hadsereg előre be nem jelentett harckészültség-ellenőrzésbe kezdett déli katonai egységeinél. Karácsony másnapján pedig arról adott ki közleményt a fehérorosz védelmi minisztérium, hogy a katonák "teljes mértékben befejezték kiképzésüket az Orosz Föderáció és a Belarusz Köztársaság fegyveres erőinek közös harci kiképzőközpontjaiban", és készen állnak a használatra azok az Iszkander és Sz-400-as rakétarendszerek is, amelyeket az orosz hadseregtől kapott Fehéroroszország. Előbbi rendszerek nukleáris töltetek kilövésére is alkalmasak.

Fehéroroszország többször kinyilvánította, hogy nem fog részt venni orosz szövetségesének Ukrajna ellen indított hadműveletében, de Alekszandr Lukasenka elnök február 24-én engedélyezte, hogy Oroszország fehérorosz területről betörjön Észak-Ukrajnába, és októberben elrendelte, hogy az orosz erőkkel együtt csapatokat vezényeljenek az ukrán határ közelébe. Vlagyimir Putyin karácsony előtt személyesen utazott Minszkbe tárgyalni.

Frissítés: A fehérorosz védelmi minisztérium közölte, hogy a fehérorosz légvédelem lőtte le csütörtökön helyi idő szerint 10 óra tájban az SZ-300-as ukrán rakétát.