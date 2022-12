Újraindult a forgalom a legnagyobb szerb-koszovói határátkelőnél

Újraindult a forgalom csütörtökön a szerb-koszovói határ legnagyobb, merdarei átkelőhelyén. A koszovói hatóságok néhány órával azután nyitották meg az átkelőt, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentette. hogy lebontják a koszovói szerbek által felépített barikádokat.

Az úttorlaszok jelentős része csütörtök délelőtt még a helyén volt, így a többi határátkelő továbbra is zárva van, de a torlaszok eltávolítása megkezdődött. A Koszovó északi részén élő szerb kisebbség december 10. óta tiltakozott a határátkelőkhöz vezető utak elzárásával, miután a koszovói rendőrség letartóztott egy koszovói szerb ex rendőrt. A volt rendőr a hatóságok szerint rendőrökre támadt, mindezt azzal indokolva, hogy a hatóságok továbbra is le akarják cserélni a függetlenség kikiáltása előtt kiadott szerb rendszámtáblákat, amit a koszovói szerbek nem hajlandóak végrehajtani.

photo_camera Fotó: SASA DJORDJEVIC/Anadolu Agency via AFP

Az utóbbi napokban az Európai Unió és az Egyesült Államok egyaránt nyomást gyakorolt a két országra annak érdekében, hogy csökkenjen a szerb hadsereg készültségbe helyezése óta kialakult feszültség, ami a tervezett rendszámtáblacsere miatt alakult ki.

Koszovó északi részén mintegy 50 ezer szerb él, akik nem ismerik el a pristinai kormányt, és továbbra is Belgrádot tartják fővárosuknak. A többségében albánok lakta Koszovó 1998-ig Szerbia egyik tartománya volt, majd a függetlenségének kikiáltása után kirobbant háború után 1999-ben vált független állammá. (MTI)