„A Nyugat hazudott a békéről, és cinikusan Ukrajnát és népét használja Oroszország elpusztítátására,” mondta újévi tévéüzenetében az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hozzátette:

„Soha és senkinek nem fogjuk ezt megengedni”.

Szerinte a nyugati elit képmutatóan éveken át békés szándékaikról hitegetett mindenkit, ideértve a Donyec-medencében kialakult súlyos konfliktus rendezését is. Ezt követően "Oroszország ellenfelei 2022-ben igazi szankciós háborút hirdettek ellene az ország teljes összeomlását várva, ez azonban nem következett be." Putyin szerint Oroszország azért harcol most Ukrajnában, hogy megvédje a szülőföldjét, és biztosítsa népe igazi függetlenségét.