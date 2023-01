Az ENSZ biztonsági tanácsában is téma lesz a szélsőjobbos izraeli miniszter Templom-hegyi sétája

Rendkívüli ülésre hívták össze az ENSZ biztonsági tanácsát, aminek egyetlen témája lesz: Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonságért felelős miniszter látogatása a jeruzsálemi Templom-hegyre. A Times of Israel diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írja, az ülésre még a héten sor kerülhet, és bár nem valószínű, hogy ott bármit is elfogadnak, de az összehívás ténye is jelzi, mekkora nemzetközi visszhangot kapott a szélsőjobboldali politikus akciója. Az ENSZ BT ülését hivatalosan az Egyesült Arab Emírségek és Kína hívta össze a palesztin területek és Jordánia kérésére.

photo_camera Itamar Ben-Gvir Jeruzsálemben, 2022. december 30-án Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Ahogy korábban írtuk, Ben-Gvir, Benjamin Netanjahu legújabb, minden eddiginél radikálisabb és arabellenesebb kormányának minisztere rendőrök gyűrűjében sétált egyet a Templom-hegyen, amit mélyen elítélt az egész iszlám világ. A Templom-hegy a zsidóság és az iszlám számára is kiemelt fontosságú történeti és vallási helyszín, amelynek státusza régóta viták tárgya.

Az Al-Aksza-mecsetnek is otthont adó építménybe jelenleg zsidók és nem muszlimok is ellátogathatnak, de a megállapodások értelmében csak bizonyos idősávokban léphetnek be, egy úton sétálhatnak végig, és nem imádkozhatnak ott. A palesztinok attól tartanak, hogy az izraeli miniszter látogatása jelzés arra, hogy hamarosan véget érthet ez a rendkívül érzékeny status quo. A Templom-hegy kitüntetett szerepéről, illetve erről a status quóról még 2015-ben írtunk hosszabban.

Az izraeli kormány közleménye szerint Ben-Gvir látogatása nem szegte meg a status quót és nem is jelent arra fenyegetést, mert a kormány továbbra is fenn fogja azt tartani. Ben-Gvir viszont politikai karrierje során többször beszélt már arról, hogy a Templom-hegyen kialakult rendszer zsidóellenes rasszista diszkrimináció, amit ezért el kellene törölni. A miniszter mostani látogatását az ENSZ BT tagjai közül korábban az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország kormánya is elítélte.