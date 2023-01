Megnézte a halott pápát, aztán nyers halat, kagylót és homárt evett Orbán, Anikó asszony viszont a lábasfejűekre szavazott

Mit csinál Orbán miniszterelnök, amikor külföldön jár? Ezt sokan szeretnék tudni, főleg amikor Svájcba utazik, de a gasztrofixált olasz sajtó jóvoltából mi most legalább azt megtudhatjuk, hogy tegnap mit ebédelt a tengerparton. Orbán és felesége ugyanis Rómában tartózkodnak, Benedek expápa temetése miatt, és ha már ott vannak, táplálkoznak is.

Kedden, miután délelőtt tiszteletüket tették Benedek nyitott ravatalánál, a nagykövetség néhány munkatársával együtt, pár helyi rendőr kíséretében kiugrottak az olasz fővárostól Budapest-Szentendre távolságra fekvő tengerparti Ostiába, hogy ott egy helyben népszerű, diplomaták által sűrűn látogatott parti halétteremben, a La Bussolában, vagyis az Iránytűben egyenek. Ugyanitt táplálkozott két nappal korábban Orbán és Putyin kedvenc balkáni szövetségese, Szerbia nagykövete.

A La Repubblica cikkéből kiderül, hogy nem hirtelen éheztek rá egy kis homárra, az időpontot ugyanis a megelőző napon foglalta le a római magyar nagykövetség.

A miniszterelnök kék zakót, nyitott inget és farmert viselt,

a felesége szürke dzsekit és sötét nadrágot.

Az észak-angol futballszurkolóvá átalakult miniszterelnök - hasonlóan a januárban is félmeztelenül szurkoló Newcastle-fanatikusokhoz - láthatóan immunis a külső hőmérsékletre. A nagyjából 16 fokban vígan elvolt nyitott zakóban és ingben, miközben Anikő asszony pufidzsekiben didergett.



Úgy tűnik, a permanens kommunikációs kampányban élő Orbánt már annyira megbütykölte Rogán Antal, hogy mostanra szabályosan mémekben beszél. Az étterem tulajdonosának, Dario Paradisinek ugyanis a következőt mondta angolul, eredeti szemponttal lepve meg az ismert helyi vállalkozót:

"It's good in Ostia and there's a beautiful sea,"