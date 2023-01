Rév Marcellt az Amerikai Operatőrök Társaságának tagjává választották

A Amerikai Operatőrök Társasága (The American Society of Cinematographers) tagjává választotta Rév Marcell magyar operatőrt, így ezentúl munkáiban neve mellett feltüntetik az ASC jelzést is.

A társaságot 1919-ben „azzal a céllal alapították, hogy előmozdítsa a filmművészetet és annak tudományát, eszmecserére hívja az operatőröket, hogy megvitassák a technikákat és népszerűsítsék a mozgóképet mint művészeti formát”. A szervezetnek mintegy 440 aktív tagja van. Csak meghívásos alapon kerülhet valaki a tagjai közé, és olyan operatőröket hívnak meg, akik „kiemelkedő képességekről, az iparágban szerzett kiemelkedő tapasztalatokról és jó személyiségről tettek tanúbizonyságot”. Tagja volt Zsigmond Vilmos haláláig, és Koltai Lajos.

Az Eufória című sorozat egyik epizódjáért Emmy-díjat nyert Rév Marcellel néhány hónapja Rényi Pál Dániel készített interjút: „Nem akartam Hollywoodba emigrálni, csak megtörtént velem”.