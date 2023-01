Az idősebb, állami propagandát fogyasztó oroszok többsége még mindig azt gondolja, hogy sikeres a háború

A Spiegel készített interjút az utolsó független orosz közvélemény-kutató intézet, a Levada tudományos igazgatójával, a 76 éves Lev Gudkovval. Az interjúban elsősorban az orosz társadalom és a háború kapcsolatáról van szó, és a szociológus Gudkov érezhetően csalódottan beszél a közelmúlt kutatási eredményeiről.

Arra az indító kérdésre, hogy a közelmúlt oroszországi kudarcai a fronton, mennyire változtattak azon, ahogy az oroszok a háborút látják, Gudkov elmondta, hogy még mindig alapvetően az állami propaganda alakítja a szélesebb társadalmi konszenzust.

photo_camera Lev Gudkov 2017-ben Fotó: HORST GALUSCHKA/dpa Picture-Alliance via AFP

A legutóbbi mérésben a válaszadók 53 százaléka gondolta azt, hogy az Ukrajnában zajló katonai hadművelet sikeres. Főleg az idősebb oroszok, akik elsősorban az állami tévéből tájékozódnak. A válaszadók harmada ugyanakkor nem látja sikeresnek a műveleteket, szerint a harcok túlságosan elhúzódtak, érdemi előrelépés nélkül. Ők azok, akik csalódtak az orosz hadsereg képességeiben is, pedig korábban éveken át azt hallgatták, hogy a világ legerősebb hadseregéről van szó, mindenféle rendkívüli fegyver birtokában.

Ugyanakkor a háború létjogosultságát nem kérdőjelezték meg az oroszok: Gudkov szerint az oroszok kevés együttérzést mutatnak az ukránok felé, és szinte senki nem beszél az országban arról, hogy a szomszéd országban embereket gyilkolnak meg. Mint a kutatási igazgató elmondta, 10 válaszadóból egy az, aki bűntudatot és empátiát érez, az orosz társadalom nagyrésze amorális. Persze, többségük nem akar háborút, de az emberek passzívak, nem vállalnak fel nyílt konfliktust az állammal. Mint fogalmazott, a háború olyan mechanizmusokat erősített fel a társadalomban, melyek a szovjet idők óta léteztek.

Ez a fajta passzivitás és engedelmesség még Gudkov számára is csalódást jelentő. A háború kitörése után, február 27-én készült első kutatásuk eredményét ő szíve szerint közzé sem tette volna, mert úgy érezte, hogy az csak olaj lenne a tűzre. Végül márciusban hozták le az eredményeket, melyekből kiderült, hogy az emberek többsége egyáltalán nem kritikus a háborúval szemben.

A háború támogatottsága annak ellenére folyamatosan 70 százalék körül van, hogy minimum több mint tízezer orosz halhatott már meg a harcokban, és sok a sebesült is. De mivel az országban Gudkov elmondása szerint totális cenzúra működik, csak kevesen tudnak VPN-t használni, és ők is főleg a fiatalabb, nagyobb városokban élő oroszok, ezért az emberek többsége még mindig a propagandából tájékozódik.

Gudkov szerint ezért is látni kevesebb tüntetést már a háború ellen:az emberek félnek a rendőri fellépéstől és az eljárásoktól, de még inkább félnek szembemenni a többséggel, hogy aztán elszigetelődjenek utána. Látni lehetett azt is, hogy aki megtehette, már elhagyta az országot. Akik maradtak, nem keresnek konfliktust az állammal.

Azt is lehetett látni, hogy amikor bejelentették a részleges mozgósítást, az emberek többsége hirtelen a béketárgyalások pártjára állt át, ugyanakkor nem nagyon van elképzelése az oroszoknak arról, hogy mit is jelentene a békemegállapodás, nem ismerik az ukrán álláspontot, csak úgy általában, absztrakt szinten van szó a békéről, a mozgosítás első körének végével pedig ismét csökkent a tárgyalásokat támogatók aránya.

Kiderül a beszélgetésből az is, hogy az emberek elsősorban bizonytalanok, félnek a gazdasági következményektől, de legalább ennyire attól is, hogy az egész Nyugat ellen fognak háborút vívni. Gudkov elmondása szerint Putyin atomfegyveres fenyegetésének Oroszországon belül is rossz visszhangja volt, megrémültek tőle az oroszok is.

Gudkov amúgy az oroszokat a Homo putyinusz néven fogja össze, szerinte szemben a Homo szovjetikusz kategóriájával, jelentős változás, hogy ma már az oroszok sokkal mélyebben cinikusok, összezavarodottak és talajvesztettek. A Homo szovjetikusz is tudta, hogy az élet nem a bőségről szól, hogy de közben hitték, hogy idővel jobb lesz a helyzet. Ehhez képest ma már nincs semmiféle remény, nem vár senki megváltást a hatalmon lévőktől, ugyanakkor Putyin szerintük visszaállította Oroszország helyét a nemzetközi színtéren és megvédte a nemzeti érdekeket.

A szankciók hatásával kapcsolatban Gudkov elmondta, hogy a kutatások alapján csak az orosz társadalom 18-20 százaléka érezte közvetlenül a nyugati szankciókat, főleg a vagyonosabb városi középosztály, a többiek azt mondták, hogy nem érzik a hatását. Mint hozzátette, a szegények alapvetően túlélni próbálnak, számukra a szankció valami olyasmi, amiről csak a tévében hallanak.

Putyin támogatottsága ugyan még mindig magas a mérések szerint, de Gudkov szerint ezt az állami propaganda tartja fenn, az a tényleges eufória, amit a Krím elfoglalásakor lehetett látni, ma már sehol sincs. Ahhoz pedig, hogy esni kezdjen a támogatottsága, katonai vereségnek kéne történnie.

Az interjú végén Gudkov arról beszél, hogy az emberek jövőképe pár hétnyire szűkült, sok válaszadó azt se tudja megmondani, mi fog történni egy hónap múlva. Az embereknek nincs pénzük, hogy félretegyenek, és nincsenek érdemi terveik sem. Azzal számolnak, hogy a háború el fog még tartani egy jó darabig.

Arra a kérdésre, hogy Gudkov személyesen hogyan éli meg ezeket a történéseket, elmondta, hogy szerinte depressziós, ez a munkája velejárója. Különösen rossznak nevezte a független orosz médiával és kutatóintézetekkel szembeni teljes bizalmatlanságot. Gudkov maradt az egyik utolsó orosz társadalomtudós, aki nyíltan kritizálja a rendszert. Mint fogalmazott, ő már túl öreg ahhoz, hogy elköltözöttön. Hosszan ugyanakkor nem tudnak tervezni, az irodájukat már korábban külföldi ügynöknek nyilvánították, és az orosz hatóságok bármikor betilthatják a működésüket. Arra a kérdésre, hogy nem fél-e, Gudkov azt mondta, hogy bolond lenne, ha nem félne.