Történnek jó dolgok is, például újraindult a magyar nyelvű pornolizer

Redditen ütötte fel a fejét, majd a Telex lett rá figyelmes, hogy újraindul a kétezres évek egyik leghasznosabb találmánya, a pornolizer, amelynek az egyetlen funkciója, hogy bármilyen híroldal cikkét telepakolja káromkodásokkal és trágár szavakkal.

A pornolizernek volt magyar nyelvű verziója is, ami annyira jól működött, hogy még a magyar rendőrség és politika figyelmét is felkeltette: 2004-ben már az ORFK Internet Csoportja vizsgálódott a pornolizer miatt, illetve a Telex emlékeztet, hogy az MDF-es Petkó András parlamenti képviselő még azt is felvetette, hogy törvényalkotással kellene reagálni az ilyen szolgáltatásokra. Sőt, Chrome-kiegészítőt is fejlesztettek belőle, ennek a használatát viszont nem ajánljuk minden szakmához: a Wired újságíróinak például anno igencsak meggyűlt vele a baja.

Szerettem volna szemléltetésként Szily László újévi törpemalacos cikkét is pornolizálni, azonban a cikk megírásakor az oldal épp nem működik. Később pótoljuk a hiányosságot.