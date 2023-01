Alabama legfőbb ügyésze kész vád alá helyezni az abortusztablettát használó nőket

Vádat emelhetnek azokkal a nőkkel szemben, akik Alabamában abortusztablettát vesznek be, akkor is, ha azokat a tablettákat az ország egy másik államában írták fel nekik, közölte az állam legfőbb ügyésze, Steve Marshall.

photo_camera Steve Marshall Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A CBS beszámolója szerint az ügyészségi állásfoglalásra kevéssel azután került sor, hogy az amerikai szövetségi kormány könnyebbé tette az abortusztabletták felírását. Alabama egyike annak a 18 amerikai államnak, ahol a Legfelsőbb Bíróság döntése után szigorítottak az abortusz elérhetőségén.

Ugyan az állami tiltás az abortuszt végrehajtó egészségügyi szolgáltatókat célozza, és a törvény szerint azok a nőket, akik abortuszon esnek át, nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni, Marshall egy 2006-os törvény alapján mégis lehetőséget talált erre.

Az állam legfőbb ügyésze is elismerte, hogy az abortuszszigorítás céljából meghozott törvény nem érinti magukat a nőket, csak az egészségügyi szolgáltatókat, ugyanakkor arra jutott, hogy a 2006-os vegyianyag-veszélyeztetési törvény alkalmazható itt, az ugyanis kimondja, hogy bárki, aki tudatosan vagy gondatlanságból lehetővé teszi, hogy egy gyerek hozzáférjen, lenyeljen vagy belélegezzen valamilyen vegyi anyagot, nem előírt gyógyszert vagy kábítószert, az büntetőjogilag felelősségre vonható.

A törvényt eredetileg azért hozták meg, hogy így védjék meg a gyerekeket a kábítószerektől, és 2013-ban az állam legfelsőbb bírósága kimondta, hogy ez a rendelkezés a meg nem született gyerekekre is vonatkozik.

Január eleji hír volt, hogy az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerhivatala, az FDA engedélyezte, hogy kereskedelmi forgalomban is kapható legyen a Mifepristone nevű tabletta, amivel orvosi beavatkozás nélkül lehet terhességet megszakítani. Ezt a tablettát eddig csak az orvos adhatta oda a páciensének, a Biden-kormányzat viszont úgy változtatott a szabályozáson, hogy patikákban is kapható legyen, sőt, rendelni is lehessen a szert.

Marshall, aki korábban Alabamát a meg nem született életet védelmező államnak nevezte, szerdai közleményében azt mondta, hogy a könnyített tablettafelírás lehetősége mind a nőket, mind a meg nem született gyerekeket veszélybe sodorja.

Mint korábban is írtuk, a változtatással várhatóan sokkal több nő fér majd hozzá abortusztablettához az Egyesült Államokban. A vásárlás továbbra is vényköteles, vagyis csak orvosi engedéllyel lehet majd hozzájutni a Mifepristone-hoz, ami mellett egy másik tablettára is szükség van a terhesség megszakításához. A másik gyógyszer, a vetélések esetén is alkalmazott Misoprostol eddig is elérhető volt kereskedelmi forgalomban.