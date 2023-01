Putyin hatályon kívül helyezteti Oroszországban az emberi jogok védelméről szóló európai egyezményeket

Törvényjavaslatban kezdeményezte Vlagyimir Putyin az orosz parlament alsóházánál az Oroszország és az Európa Tanács (ET) közötti nemzetközi megállapodások, köztük az ET alapokmánya és a terrorizmus visszaszorításáról meg az emberi jogok védelméről szóló európai egyezmények felmondását.

A törvényjavaslat szerint az orosz ET-tagság 2022. március 16-i megszűnésével összefüggésben Oroszország vonatkozásában hatályát veszti az Európa Tanács 1949. május 5-i alapokmánya, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 1950. november 4-i egyezmény és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 1977. január 27-i európai egyezmény is. Az elnök összesen 21 dokumentum felmondását javasolja. Közéjük tartozik a helyi önkormányzatok 1985. október 15-i európai chartája és az 1996. május 3-i (felülvizsgált) európai szociális charta is. Megszűnik a tervek szerint több jegyzőkönyv oroszországi hatálya is.

photo_camera Vlagyimir Putyin és az egyenruhások az újévi beszéd felvételén Fotó: Kreml/Anadolu Agency via AFP

Vlagyimir Putyin korábban Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettest nevezte ki hivatalos képviselőjének annak parlementi mérlegelésével kapcsolatban, hogy Moszkva felmondja-e az Európa Tanács Oroszországgal kapcsolatos nemzetközi szerződéseit. Oroszországnak az ET-ből 2022 márciusában történt kilépése nyomán a külügyminisztérium közölte, hogy „a NATO és az Európai Unió államai, visszaélve többségükkel az Európa Tanácsban, következetesen az oroszellenes politika eszközévé változtatják ezt a szervezetet, feladva az egyenlő párbeszédet és minden olyan elvet, amire ez a páneurópai struktúra épült”.

Az Európa Tanács az ukrajnai háború elindítása után, 2022. február 25-én Oroszország felfüggesztette a 1996. február 28-tól érvényes tagságát a szervezetben. Oroszország szeptember 16. óta nem tagja az Emberi Jogok Európai Egyezményének, mivel kilépett az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) joghatósága alól. Júniusban Vlagyimir Putyin aláírt egy törvényt, ami lehetővé teszi, hogy Oroszország ne hajtsa végre az EJEB 2022. március 15. után hozott ítéleteit. (MTI)