Szabad Európa: A magyar kormány ismét orosz oligarchákat töröltetne a szankciós listáról

Többek közt Aliser Uszmanovot, Pjotr Avent és Viktor Rasnyikovot is szeretné eltávolítani a magyar kormány a vízumtilalmi és vagyonbefagyasztási listáról, írja a Szabad Európa több névtelen forrásra hivatkozva. A lap szeptemberben is hasonló próbálkozásról számolt be, akkor végül Magyarország is megszavazta a szankciók meghosszabbítását.

Magyarország Uszmanov húgát, Gulbahor Iszmailovát is le akarja vetetni a listáról, akárcsak Aven üzleti partnerét, Mihail Fridmant; Dmitrij Mazepin belarusz-orosz oligarchát és fiát, Nyikita Mazepint; valamint Grigorij Berjozkin és Vjacseszlav Mose Kantor orosz oligarchákat.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Aliser Uszmanov Fotó: Aleksey Nikolskyi/Sputnik

Aliser Uszmanovot a vonatkozó uniós dokumentum „Vlagyimir Putyin elnökhöz különösen közel álló, Kreml-párti oligarchának”, illetve „Putyin egyik kedvenc oligarchájának” nevezi, és az elnök személyes bizniszeit bonyolító figuraként tartja számon.

A német hatóságok a szankciók részeként foglalták le tavaly április közepén Hamburgban a világ legnagyobb szuperjachtját, az Uszmanov anyjáról elnevezett Dilbart, aminek az értékét 600 millió euróra becsülik. Két helikopterleszálló és a világ hajóba valaha beépített legnagyobb úszómedencéje található rajta.

Az uniós dokumentum szerint Pjotr Aven „annak a nagyjából 50 tehetős orosz üzletembernek az egyike, akik rendszeresen találkoznak Vlagyimir Putyinnal a Kremlben. Tevékenysége nem független az elnök kéréseitől.”

Viktor Rasnyikov, aki tavaly márciusban került fel a listára, „vezető orosz oligarcha, elnök-tulajdonosa a Magnyitogorszki Vas és Acélműveknek (MMK), az egyik legnagyobb oroszországi adófizetőnek”.

A szankciós listát minden tagállamnak jóvá kell hagynia, hogy március 15-én meghosszabbítsák.