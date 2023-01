Elérte az adósságplafont az amerikai kormány, hatalmas politikai viták várhatók

Az amerikai szövetségi állam adóssága elérte a 38 381 milliárd dollárt, vagyis a legutóbb megállapított szintet, amíg az állam az elfogadott törvények szerint eladósodhat. Janet Yellen pénzügyminiszter levélben kérte a kongresszus két házának vezetőit, hogy gyorsan és határozottan lépjenek, hogy a törvényhozás megemelje az adósságplafont, ezzel elhárítva annak még elméleti lehetőségét is, hogy az amerikai állam fizetésképtelenné válhat. Mindenesetre azt is bejelentette, hogy addig is, amíg a kongresszus nem lép, a pénzügyminisztérium rendkívüli intézkedéseket vezet be, júniusig például felfüggeszti a befizetéseket a kormányzati alkalmazottak biztosítási alapjaiba.

photo_camera Janet Yellen Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az adósságplafont, ezt az önként vállalt felső határt az 1960-as évek óta már vagy 80 alkalommal megemelte a kongresszus, az elmúlt évtizedekben viszont ezt mindig komoly politikai viták és kavarások előzték meg. Különösen olyan helyzetekben, amikor demokrata volt az elnök, a képviselőházban viszont az állami költéseket ideológiai alapon jobban elutasító republikánusok voltak többségben. Barack Obamának is meggyűlt ezzel a baja kormányzása idején, és most is komoly politikai harcra lehet számítani, hiszen a novemberi félidős választáson a republikánus képviselők ismét többségbe kerültek az alsóházban.

photo_camera Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus elnöke. Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A politikai helyzet ráadásul most még érzékenyebb, mint volt az Obama-kormány alatt, mert a republikánus képviselők szélsőjobbos-trumpista része sokkal nagyobb befolyást tud gyakorolni az alsóházban, miután sikerült komoly engedményeket kiharcolniuk Kevin McCarthy házelnökből. Ahogy korábban részletesen írtunk róla, McCarthy-t tizenötödjére sikerült csak házelnöknek megválasztani, a trumpista képviselők szavazatait ugyanis csak olyan feltételekkel nyerhette meg, hogy nagyobb beleszólást kapnak fontos bizottságok munkájába és akár már egy képviselő is bizalmatlansági indítványt adhat be a házelnökkel szemben. Már ekkor arról írt az amerikai sajtó, hogy ennek egyik eredménye az lehet, hogy a republikánusok sokkal nehezebben lesznek hajlandók megemelni az adósságplafont, mert a a párt jobbszéle nyomást gyakorol majd a házelnökre és a párt többi képviselőjére, hogy igyekezzen nagy költségcsökkentő intézkedéseket kizsarolni a kormányból. McCarthy már be is jelentte, hogy egyeztetést kezdeményez az adósságplafon kérdéséről, amelynek a végén, reméli, jelentősen meg lehet majd nyirbálni a kormányzati költéseket. Mint mondta, Joe Biden kormányának és a demokrata képviselőknek el kell fogadnia a politikai realitásokat, vagyis hogy az elnök pártja elvesztette a többségét a képviselőházban, így meg kell tudni állapodni a republikánusokkal. Joe Biden amerikai elnök egyelőre visszautasította, hogy tárgyalásokba kezdjen a republikánusokkal az adósságplafon megemelésének feltételeiről.

A szenátus demokrata vezetője, Chuck Schumer felelőtlenségnek nevezte, hogy McCarthy és a trumpista republikánusok az Egyesült Államok hitelképességét képesek feláldozni a saját céljaik érdekében, és az államcsőd fenyegetésével akarják zsarolni a kormányt. (Guardian)