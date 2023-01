Még a kollégái is állatnak hívták a londoni rendőrt, aki húsz évig büntetlenül erőszakolhatott nőket

Húsz éven át erőszakolhatott meg háborítatlanul nőket a londoni rendőrség elitegységének egyik tagja, mielőtt őrizetbe vették volna. David Carrick hétfőn vallotta magát bűnösnek a bíróságon, ahol 48 nemi erőszak elkövetésével vádolták meg. Az Egyesült Királyság modern kori történetének egyik legsúlyosabb szexuális bűnelkövetőjének ügyében február elején várható ítélet, amely várhatóan sokévnyi börtönbüntetés lesz.

A lányok szerették, de úgy bánt velük, mint a kutyákkal

Carrick egy veterán katona és egy takarítónő gyermekeként született. Már iskolás korában érdeklődött a harcművészetek iránt, fekete övet is szerzett teakwondóban. Középiskolás korában sok barátnője volt, édesanyja szerint rendszeresen váltogatta őket.

Gyerekkori legjobb barátja is úgy emlékszik a férfira, mint akit fiatal korában mindenki kedvelt, mert nemcsak a tanulásban, hanem a sportokban is jó volt, így a lányok körében is népszerűnek számított. Barátságuk azért szakadt meg, mert a férfi állítása szerint rájött, hogy Carrick szeret embereket megfenyegetni, valamint úgy bánik a nőkkel, mint a kutyákkal. Az egykori barátok ezután 2008-ban léptek újra kapcsolatba egymással, akkor azonban a férfi állítása szerint Carrick már sokat ivott, kezelhetetlen volt, és két kígyót tartott háziállatként.

Carrick az iskola befejezése után először egy szupermarketben kezdett dolgozni, majd 19 évesen belépett a hadseregbe. Katonaként megjárta Ciprust és a Falkland-szigeteket is, mielőtt 2001-ben csatlakozott a londoni rendőrséghez, akik szerint már akkor ki kellett volna szúrniuk a nőkkel szembeni erőszakos magatartását. A belépéshez szükséges átvilágításon ennek ellenére gond nélkül átment.

Később az édesanyjával is megszakította a kapcsolatot. A nő szerint azért neheztelt rá Carrick, mert gyerekkorában elvált az apjától. Utolsó találkozásuk egy közös reggeli volt, amely úgy végződött, hogy a férfi kikapta anyja kezéből a telefonját, megfenyegette a vonalban lévő féltestvérét, majd kirohant a vendéglátóegységből.

A rendőr, akinek zűrös ügyei senkinek se tűntek fel

Carricket kollégái csak állatnak hívták. Becenevét a szolgálatban mutatott kegyetlen természete miatt kapta, azonban munkatársai ekkor még nem is sejthették, hogy kegyetlensége csak a szolgálati időn kívül mutatkozik meg igazán.

Az évek során több bejelentést is kapott a londoni rendőrség a férfi problémás viselkedése miatt. A legelsőt még próbaideje alatt, amikor egy volt barátnője számolt be zaklatásról. A Guardian forrásai szerint az inzultus fizikaivá is fajult, Carrick megharapta a nő vállát.

Két évvel később egy rendőrségen belüli incidensben volt érintett a férfi, azonban ez sem akadályozta meg feletteseit abban, hogy 2009-ben előléptessék, és a politikusokat és diplomatákat védő elitegységbe helyezzék át, ahol már fegyvert is viselhetett.

Egyébként ebben az évben is érintett volt egy köteléken belüli incidensben, mint ahogy 2016-ban is, amikor a hampshire-i rendőrség nyomozott ellene zaklatás vádja miatt. 2017-ben ismét a rendőrök látókörébe került, miután kidobták egy éjszakai klubból, mert vállalhatatlanul részeg volt. A visszatérő jelzések ellenére 2017-ben ismét átment a rendőrségi átvilágításon.

2019-ben egy nő nyakon ragadásával gyanúsították meg, azonban annak az ügynek sem lett következménye. Végül 2021 júliusában tartóztatták le nemi erőszak gyanújával. Áldozata nem sokkal azután merte feljelenteni, hogy egy másik londoni rendőr beismert egy gyilkosságot.

„Meg is ölhetnélek, senkinek se tűnne fel”

A bejelentés után megindult a nyomozás, és sorra derült fény több hasonló esetre a férfi múltjából. Carrick egyik volt barátnője azt nyilatkozta a Guardiannek, hogy a rendőr többször is megerőszakolta, fojtogatta és fenyegette őt.

A nő a Tinderen ismerte meg Carricket, akit ismerkedésük első fázisában még kedves embernek tartott. A véleménye azonban hamar megváltozott, miután a férfi egyre agresszívabbá vált. Előfordult, hogy a nő csuklóját a bokájához bilincselte, hogy az ne tudjon megmozdulni, de egyszer arra is kényszerítette, hogy megigya a vizeletét.

Amikor a nő szakítani akart vele, pozícióját használta fel a fenyegetésére. Tudatta vele, hogy befolyásos embereket véd, többek között találkozott a brit miniszterelnökkel is, ezért nagy hatalma van. Azt is mondta a nőnek, hogy akár meg is ölhetné, és senkinek se tűnne fel, mivel rendőr.

Öklendezésig tolt orális szex és szájba vizelés

Carrick a többi szexuális ragadozóhoz képest rendelkezett egy speciális státusszal, melyet tudatosan ki is használt: rendőr volt. Hivatása nemcsak áldozatainak megkörnyékezésében volt előny, hanem a megfélemlítésükkor is. A nőkkel a legtöbbször randialkalmazásokon vette fel a kapcsolatot, majd a kezdeti barátságos közeledés után tempót váltott.

Áldozatait szolgáinak tekintette, akiken kontroll iránti vágyát korlátok nélkül kiélhette. Repertoárjában szerepelt többek között az öklendezést okozó orális szex, a szájba vizelés és a meztelenül, sötét helyekre történő bezárás is.

A férfi nemcsak a szexualitásban élte ki agresszív hajlamait, hanem áldozatainak mindennapi életét is kontrollálta. Volt olyan nő, akinek megtiltotta, hogy egyen, másoknak pedig az alvását szabályozta. Emellett azt is megtiltotta áldozatainak, hogy más férfiakkal beszéljenek, sőt, volt, hogy a saját gyerekükkel való kommunikációtól is eltiltotta aktuális partnerét.

A férfi agresszív oldalát a szomszédai is megtapasztalták. 2019 szeptemberében például a rendőröket is kihívták a lakásához, amikor nyitott bejárati ajtónál meztelenül fojtogatott egy nőt, aki olyan hangosan sikított, hogy azt az egész utcában lehetett hallani.

A rendőrség szégyenfoltja

A tény, hogy Carrick hosszú évekig szolgálhatott a londoni rendőrség elit egységében anélkül, hogy bárkinek is feltűnt volna a viselkedése, komoly kérdéseket vet fel a hatóság kompetenciáival kapcsolatban. Még Rishi Sunak brit miniszterelnök is elismerte, hogy az ügy aláásta a rendőrségbe vetett bizalmat.

photo_camera Suella Braverman az Egyesült Királyság parlamentjében beszél Carrickről Fotó: JESSICA TAYLOR/AFP

A londoni rendőrség vezetője nyilvánosan elismerte, hogy hibáztak. A közbizalom helyreállítására ugyanakkor ez nem biztos, hogy elég lesz, pláne annak fényében, hogy Mark Rowley hozzátette, jelenleg 800 rendőr szexuális zaklatási ügyében folytatnak vizsgálatot.

A közvélemény egyedül abban bízhat, hogy Carrick ügye nagyobb alaposságra sarkallja a rendőrségen belüli vizsgálatokat. Hasonló hibákat ugyanis már nem követhetnek el, ha nem szeretnének szexuális ragadozókat évtizedekig a soraik között tudni.