Vádat emelnek Alec Baldwin ellen, amiért egy filmforgatáson lelőtte Halyna Hutchins operatőrt

Santa Fe város ügyészsége úgy látja, elég bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy vádat emeljenek Alec Baldwin színésszel szemben azért, hogy 2021 októberében egy westernfilm forgatásán véletlenül lelőtte Halyna Hutchins operatőrt, aki belehalt a sérülésébe.

A hollywoodi sztár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés lesz a vád, és ugyanezzel vádolják a Rust című film stábjának egy másik munkatársát, a fegyverekért felelős Hannah Gutierrez-Reed-et is. A Rust című westernt az Új-Mexikó állambeli Santa Fe-ban forgatták 2021 októberében, amikor a főszereplő Baldwin kezében elsült a kellékként használt pisztoly. A lövés Halyna Hutchins mellett a rendezőt, Joel Souza-t is eltalálta, aki túlélte a balesetet. Az ő sérülésével kapcsolatban nem emel vádat az ügyészség.

photo_camera Alec Baldwin a Rust forgatásán. Fotó: Youtube

Az ügyben az FBI is nyomozott, többek közt azt is megállapították, hogy bár Baldwin - aki a film producere is volt - azt állította, hogy nem húzta meg a ravaszt, a pisztoly csak úgy elsült a kezében, ez valószínűleg nem volt igaz. Mary Carmack-Altwies Santa Fe kerületi ügyésze is úgy látja, hogy elég bizonyíték támasztja alá Baldwin felelősségét, és amíg ő az ügyész, senki nem úszhatja meg a felelősségre vonást. Gondatlanságból elkövetett emberülésért 18 hónap börtönbüntetés és 5000 dolláros pénzbírság járhat.

Alec Baldwin ellen Hutchins családja is pert indított, 2022 őszén viszont peren kívül megegyeztek a színésszel, a film forgatása januárban folytatódik az összes eredeti főszereplővel. (BBC)