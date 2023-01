Mészáros Lőrincnek megtetszett a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness, tulajdonos lett benne

A 444 írta meg tavaly nyáron, hogy Mészáros Lőrinc Sunhill Bistro néven nyitott éttermet a NER-körökben is kedvelt Oxygen Wellness Naphegy alsó szintjén. Nyilvános cégadatokból azonban kiderült, hogy január 13-a óta már nemcsak az étterem az övé, hanem Budapest egyik legexkluzívabb fitness-welness-komplexumában is résztulajdonos lett.

A felcsúti milliárdos 2020 decemberében lett érdekelt a Fájdalom-ambulancia Kft.-ben, ezzel pedig a sikeres vállalkozó az építőipar, a mezőgazdaság, a sport és a bankvilág után megérkezett a magánegészségügybe is. Az egészségügyi cégben Mészáros Lőrinc tulajdonostársa Magyar Mátyás, a Diósgyőr FC Kft. többségi tulajdonosa, aki tehát így közvetlenül a Sunhill birtokosa is lett. A Fájdalom Ambulancia eddig csak a naphegyi étterem tulajdonosa volt, de január 13-tól már minősített többsége van az OXYGEN NAPHEGY Szolgáltató Kft-ben is.

A hvg.hu írt arról korábban, hogy a Fideszhez közel álló celebeknek, köztük Rogán Antal exének, Gaál Cecíliának is ez az egyik kedvenc helye, de megfordult már ott a kormányfő tanácsadója, Habony Árpád is. Üzemeltetője pedig eddig egy Clarement Investments Ltd. nevű, Cipruson bejegyzett társaság volt, a cégnek most is maradt részesedése a cégben.



Az Oxygen Wellness Naphegy Budapest egyik legexkluzívabb fitness terme, amely több ezer négyzetméteren kínálja magas színvonalú és széleskörű fitness-wellness-masszázs szolgáltatásait



- olvasható a helyszín bemutatkozása.

A szolgáltatások:

fitness,

személyi edzés,

masszázs,

spa,

wellness,

gyógytorna.

Amúgy az OXYGEN NAPHEGY Szolgáltató Kft. az elmúlt években csak a veszteséget termeli: 2021-ben 324 millió forintos forgalom mellett 174,4 millió forint veszteség jött össze, de 2020-ban és 2019-ben is mínuszban zártak, összesen 370 millió forint veszteséggel.

A Fájdalom Ambulancia tulajdonjogának január 13-i bejegyzése azért érdekes, mert a 444 írta meg, hogy pár nappal később Mészáros Lőrinc meccsnézős kirándulást szervezett a sleppjének Marbellába, ahova Magyar Mátyás is elkísérte, akivel tehát már közösen járhatnak a közös naphegyi wellness központjukba regenerálódni.