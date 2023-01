Az ENSZ főtitkára szerint a közösségi média is „bűnrészes” a szélsőségek terjesztésében

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár pénteken vádolta azzal a közösségimédia-platformokat és azokat, akik ezeken az oldalakon hirdetnek, hogy "bűnrészesek" a szélsőségek, például az antiszemitizmus, a rasszizmus, a muszlimellenes bigottság, az idegengyűlölet, a homofóbia és a nőgyűlölet felgyorsításában. "Ezek a profitorientált katalizátorok, amelyek a szélsőségességet a perifériáról a főáramba viszik" - mondta Guterres a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából tartott beszédében.

„Azzal, hogy a gyűlöletet felerősítő algoritmusokat használnak, hogy a felhasználókat a képernyőjükhöz ragasszák, a közösségi médiaplatformok bűnrészesek. Ahogyan a hirdetők is, akik ezt az üzleti modellt támogatják” - mondta.



Guterres már régóta aggodalmát fejezi ki a közösségi médiavállalatok hatalma miatt, és külön szabályozást is szeretne a felelősség tisztázása és az átláthatóság javítása érdekében. Pénteken arra is felszólította ezeket a vállalatokat, hogy a kormányokkal együtt „állítsák le a gyűlöletet”. „Tudjuk, milyen könnyen alakul át a gyűlöletbeszéd gyűlölet-bűncselekménybe, hogyan szül a verbális erőszak fizikai erőszakot, hogyan ássák alá a sokszínűséget és a társadalmi kohéziót - ahogyan azokat az értékeket és elveket is, amik összekötnek bennünket” - mondta Guterres. (Via Reuters)

Novemberben jelentettük meg magyarul a Nobel-békedíjas Maria Ressa Így szállj szembe a diktátoroddal című művét, mely javarészben pont azzal foglalkozik, milyen rendkívüli veszélyt jelent a demokráciára a Facebook, amely üzleti érdekeiből adódóan egyáltalán nem érdekelt az álhírek elleni küzdelemben, így kiszolgálójává vált az új típusú autokraták politikai érdekeinek. Rendeljék meg és olvassák el, érdemes.