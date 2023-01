A hollandok és a japánok csatlakoznak Washingtonhoz a Kínával szembeni chipkorlátozáshoz

Japán és Hollandia is korlátozni fogja a mikrochipek gyártásához szükséges egyes eszközök exportját Kína felé, írja a Financial Times, miután a két ország kormánya megállapodott az amerikaiakkal erről. A hivatalosan a legmodernebb fegyverek gyártását megnehezíteni hívatott lépésről szóló döntést egyelőre egyetlen kormány sem erősítette meg, de mind a Financial Times, mind a Bloomberg több forrás alapján magabiztosan állítja ezt.

Eszerint a háromoldali megállapodás pénteken született meg a Fehér Házban. Az Egyesült Államok három hónappal ezelőtt jelentett be nagyon jelentős kiviteli korlátozásokat Kínával szemben, melyek nem titkolt célja a kínai chipszektor megrogyasztása volt. Erről akkor részletesen is írtunk.

A japán és holland csatlakozás jelentős diplomáciai győzelem lehet Washingtonnak, hiszen mindkét ország fontos gyártókapacitással rendelkezik a félvezető-termelési láncban. Joe Biden kormánya a lap cikke szerint két éve folytatott tárgyalásokat erről a holland és a japán kormánnyal, de a két ország sokáig ódzkodott, attól tartva, hogy egy esetleges exportkorlátozás károsan hathat a chipgyártáshoz elengedhetetlen technológiát gyártó cégeikre. Hollandia esetében ez elsősorban az ASML, míg a japánok esetében a Nikon és a Tokyo Electron.

A Financial Times arról is ír, hogy októberben, amikor az amerikai kormány bejelentette a jelentős korlátozásokat, a fontosabb amerikai iparági cégek aggodalmukat fejezték ki, hogy a kínai piac kiesése hátrányosan érintheti majd őket, miközben a jelentősebb japán és holland cégek továbbra is szállíthatnak majd Kínába. Akkor az exportkorlátozásokért felelős kormányzati képviselő, Alan Estevez arról beszélt, hogy ezzel a lépéssel az USA megmutatja szövetségeseinek, hogy saját bőrét is vásárra viszi, azaz az amerikai gazdaság számára kényelmetlen döntéseket is képesek meghozni a cél érdekében.

Azóta pedig az amerikai diplomácia kettőzött erővel érvelt Hágában és Tokióban a korlátozások szükségessége mellett, és a jelek szerint sikert értek el. Azt egyelőre nem tudni, hogy a korlátozások milyen konkrét formában valósulnak majd meg.

A Financial Times cikke szerint Hága és Tokió korábban amiatt is aggódott, hogy egy olyan amerikai lépés mellett köteleződnek el, mely kifejezetten Kínát célozza. Mark Rutte holland miniszterelnök ezen a héten arról beszélt, hogy bár a nyilvánosság elsősorban a chipgyártási eszközök exportkorlátozására figyel, az országok közötti tárgyalások ennél szélesebb horizontot érintenek.

Biden nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan már tavaly szeptemberben jelezte, hogy éles váltás következhet az amerikai politikában, és fel fognak hagyni az eddigi stratégiájukkal, melynek célja az volt, hogy az amerikai technológiai ipar két generációval előrébb járjon a chipgyártás terén, és a cél inkább az lesz, hogy a lehető legnagyobb előnyre tegyenek szert.