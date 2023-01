Hiába nem követett el semmit, a kínai nő nem hagyhatja el az országot, amíg körözött férje vissza nem tér

A kínai rendőrség megakadályozta, hogy egy nő visszatérjen Floridába, ahol az otthona van, ezzel akarják ugyanis elérni, hogy a nő férje visszatérjen Kínába, írja az AP.

Az esetről maga az érintett nő, az 51 éves Fang Hszie számolt be nyílt levelében, ezzel próbálva felhívni a figyelmet az ügyére. Fang elmondása szerint a rendőrség közölte vele, hogy ő ugyan ártatlan, de ettől még nem hagyhatja el az országot mindaddig, amíg férje fel nem adja magát. Férje, Miao Ju korábban egy könyvesboltot vezetett Sanghajban, de ezt politikai okokból felszámolták, a férfit pedig azóta is körözik.

Fang tavaly augusztusban próbálta meg először elhagyni Kínát, de nem engedték elrepülni, és azóta sem hagyhatta el az országot. A kínai hatalom előszeretettel alkalmazza ezt a módszert, amikor valakinek az országban tartásával igyekeznek nyomást gyakorolni külföldön élő rokonára, hozzátartozójára. Az Egyesült Államok többek között éppen e taktika létezése miatt inti óvatosságra a Kínába utazókat.

Az AP kereste a sanghaji hatóságokat, illetve a külügyminisztériumot, ahonnan azt a választ kapták, hogy nem hallottak erről az esetről.

A hírügynökség hozzáteszi, hogy a világ más országaiban is létező gyakorlat, hogy egy bűncselekmény gyanúsítottját vagy valakit, akinek tanúskodnia kell, nem engednek át a határon, de Kínában ennél sokkal szélesebb körben alkalmazzák a visszatartási lehetőséget.

Ja amúgy Sanghaj legismertebb független könyvesboltját vezette 2018-ig, ám a hatóságok abban az évben nem újították meg a működési engedélyét. Elmondása szerint azt közölték vele, hogy túl sok politikailag érzékeny szerzőtől tartott könyvet.

Ju és Fang 2019-ben költözött az Egyesült Államokba, ahol a férfi politikatudományi képzésre iratkozott be, így a feleségének is járt vízum. Floridába költöztek, közel a már ott élő gyerekeikhez. Fang 2022-ben utazott vissza Sanghajba, hogy ápolja idős anyját, és két nappal tervezett visszaindulása előtt közölték vele, hogy nem hagyhatja el az országot. Ennek ellenére kiment a reptérre, de a határőrök feltartóztatták, arra hivatkozva, hogy nemzetbiztonsági veszélyt jelent. Később viszont elmondása szerint a rendőröktől megtudta, hogy igazából őt nem gyanúsítják semmivel, és csak a férjét akarják hazahozni így.

A házaspár szerint Ju ellen három, álnéven született cikk miatt zajlik nyomozás, melyeket az Egyesült Államokból írtak a kínai hatalomról. A férfi azt állítja, hogy nem ő írta a cikkeket, a kínai rendőrség ugyanakkor azt mondja, hogy sikerült a szerző IP-címét Juhoz kötniük. A férfi elmondta most azt is az amerikai hírügynökségnek, hogy felesége normális életet élhet Kínában, az ideje nagy részét sanghaji otthonában tölti, és naponta beszélnek egymással, de a különélés így is megterheli őket. Különösen aggódnak lányaikért, akik idén terveznek amerikai egyetemre jelentkezni, és akik rég nem látták az anyjukat.

Ju többször gondolt már arra, hogy visszatér Kínába, hogy megváltsa a felesége szabadságát, de közben attól tart, hogy végül mindkettejüket ott tartanák. 18 éves ikerlányaik és 22 éves fiúk él az Egyesült Államokban, akik így mindkét szülőjüktől távol kerülnének.

Ju tette közzé WeChat-en felesége levelét, anélkül, hogy szólt volna előre erről a nőnek. A levél pár órán belül eltűnt a közösségi oldalról, de a kínai média így is felkapta a sztorit. Másnap a rendőrség azt közölte Hszievel, hogy a férje lépése miatt nehezebb lesz megoldani a kialakult helyzetet.

Ugyanakkor a Sydneyben oktató kínai professzor, Feng Csongyi, akit 2017-ben nem engedtek ki Kínából, most arról beszélt, hogy az ő esetében a médiakampány és a jelentős közfigyelem nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül elhagyhatta az országot. Ju is most azt mondta, hogy azért beszélt a sajtóval, mert reméli, felkelti az amerikai kormány figyelmét is, a külügyminiszter, Antony Blinken ugyanis február elején látogat Kínában. A férfi is tudja, hogy ez nagyon halovány remény csak, de nem nagyon tud most másban bízni.