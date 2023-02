Újabb 545 millió eurós támogatást kap Ukrajna az EU-tól

Több mint félmilliárd euróval, azaz kb. 200 milliárd forinttal támogatja Ukrajna katonaságát, valamint további 45 millió euróval segítik az ukrán katonák kiképzését is, jelentette be csütörtökön az Európai Unió Tanácsa. A Tanács közleménye szerint a döntés annak a bizonyítéka, hogy az EU továbbra is támogatja Ukrajna önállóságát és területi egységét. Emellett abban is segíteni szeretnének, hogy Ukrajna meg tudja védeni lakosságát Oroszországgal szemben.

photo_camera Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (balra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (középen) egy ukrán zászlót dedikálnak az előbbi 2023. február 2-i kijevi látogatásán. Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Ez a hetedik pénzügyi csomag az Európai Békekeretből, amivel az Ukrajnának nyújtott teljes uniós hozzájárulás már 3,6 milliárd euróra (1387,5 milliárd forintra) emelkedik. Az ukrán fegyveres erők kiképzését támogató intézkedésnek pedig az a célja, hogy biztosítsa a halált nem okozó felszereléseket és készleteket, valamint a kiképzéshez szükséges szolgáltatásokat.

„Az Oroszország által legutóbb végrehajtott, az ukrán polgári lakosok és polgári infrastruktúra ellen irányuló, megkülönböztetés nélküli támadások megint csak azt bizonyítják, hogy Moszkva semmilyen mértékben nem tartja tiszteletben az emberi jogokat és a nemzetközi jogot” - írta közleményében a Tanács.

Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtöki, Sztálingrád ostromára emlékező beszédében azt mondta, hogy Oroszország kénytelen visszaverni "a kollektív Nyugat agresszióját", és bár nem küldik a tankjait az EU határához, de megvannak az eszközeik a válaszadásra. Szerinte pedig „ez nem fog a páncélosok használatára korlátozódni. Ezt mindenkinek meg kell értenie”. A valóságban Oroszország területét nem érte támadás, nem elszenvedője, hanem elkövetője az agressziónak. (MTI)