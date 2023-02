Giorgia Meloni legális bevándorlási kvótákat vezetne be

Bevándorlási kvóták felállítását javasolja az illegális migráció elleni küzdelem részeként Giorgia Meloni. Olaszország amúgy szélsőjobboldali miniszterelnöke pénteki berlini látogatásán jelezte, hogy egyetért a szociáldemokrata német kancellárral, Olaf Scholzcal, hogy a legális bevándorlás lehetne jutalmazni az illegális bevándorlással szembeni fellépést.

photo_camera Giorgia Meloni (b) olasz és Olaf Scholz (j) német miniszterelnök berlini megbeszéléseik előtt. Fotó: ABDULHAMID HOSBAS/Anadolu Agency via AFP

Meloni, akit a bevándorlást a retorika szintjén mereven ellenző Orbán Viktor szövetségesének tart, sajtótájékoztatóján azt mondta, "abszolút támogatja" Scholz javaslatát, hogy a kibocsátó országokkal folytatandó együttműködés egyik eleme a legális bevándorlás lehetőségének megteremtése legyen.

Meloni Ukrajna ügyében is gyökeresen más álláspontot képvisel Orbánnál. Sajtótájékoztatóján jelezte, hogy egyetért az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajna támogatásával. "Ha nem támogatnánk Ukrajnát, akkor nem béke lenne, hanem invázió" - mondta és még azt is hozzátette, hogy Oroszországot csak Ukrajna támogatásával, erőegyensúly kialakulása esetén lehet tárgyalóasztalhoz ültetni. A Közép-Afrikai Köztársaságban, Líbiában és Szíriában is bevetett orosz zsoldoshadsereg, a Wagner Csoport tevékenységére utalva pedig közölte, hogy az illegális migráció a biztonsággal is összefügg.

Egyben jelezte, hogy a valóban védelemre szoruló menekültek ügyét szét kell választani a gazdasági okokból bevándolrókétól. Azt is mondta, hogy nem lehet "egyszerűen a tengerbe vetni az érkezőket [...] természetesen felelősségvállalásra és szolidaritásra is szükség van". (Via MTI)