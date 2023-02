Az ukránok arra számítanak, hogy akár 10 napon belül megindulhat az orosz offenzíva

Az ukrán vezetés hetek óta utalgat arra, hogy februárban az oroszok nagyszabású offenzívába kezdhetnek. Szombaton Volodimir Zelenszkij is arról beszélt, hogy most egy olyan időszak következik, amikor a megszállók egyre több és több erőt vetnek be, hogy megtörjék az ukrán védelmet. Egy katonai tanácsadó pedig azt mondta a Financial Timesnak, hogy az ukrán vezetésnek „nagyon megbízható információi” vannak arról, hogy az orosz offenzíva akár 10 napon belül is megindulhat.

photo_camera Ukrán katonák árkot ásnak Bahmut közelében Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Andrij Csernyak, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője nemrég arról is beszélt, hogy Putyin parancsa szerint az orosz erőknek márciusig el kellene foglalniuk Donyeck és Luhanszk teljes területét.

A lap megjegyzi, hogy május 9-án, a világháborús győzelem évfordulóján is hasonló támadásra számítottak, de akkor abból nem lett semmi. Ezúttal azonban az ukránok jelentős orosz átcsoportosításokat észleltek a keleti és a déli részeken. A most leváltott védelmi miniszter, Olekszij Reznyikov azt mondta, nincs nagy esély egy északról érkező támadásra, mivel nem látnak jelentős csapatokat Fehéroroszországban.