A brit felderítés nem látja bele az oroszokba a nagy tavaszi offenzíva lehetőségét

Az elmúlt hetekben az ukrán katonai felderítés számos figyelmeztetést adott ki arról, hogy az orosz hadsereg nagy offenzívára készül. Értékelésüket több nyugati elemző is osztotta, az Institute for the Study of War aktuálisan a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt tartja, hogy Vlagyimir Putyin még tavasszal döntő stratégiai lépésre szánja el magát.

Ehhez elvben jó alapot nyújthatna az orosz hadseregnek, hogy február-márciusra már legalább az alapkiképzést megkaphatták azok a százezrek, akiket még az ősszel mozgósítottak. Akkor a hírek szerint háromszázezer oroszt soroztak be, akiknek egy részét viszont mindenféle kiképzés és megfelelő felszerelés nélkül már az ősszel bevetették az ukrán ellentámadás feltartóztatására.

Jelei is vannak, hogy az orosz hadsereg készül valamire: január 24-én bejelentették, hogy a déli fronton is támadásba lendülnek. Ebből egyelőre csak egy Vuhledar elleni kisebb támadás valósult meg, és ez a művelet is nehezen értelmezhető. A vuhledari front túl távol van a jelenleg legaktívabb frontszakasztól, a bahmutitól, vagyis nincs összhang a műveletek között. Ráadásul Bahmutban sem sikerült egyelőre megtörni az ukránok ellenállását, pedig a várost már július vége óta ostromolják. Arról nem is beszélve, hogy Bahmut eleste ukrán szempontból, stratégiai értelemben nem volna tragédia, Donyeck megye északi részén további megerősített ukrán városok állnák a Bahmut ostromával csigalassúsággal haladó, naponta legfeljebb száz métereket előretörő orosz erők útját.

photo_camera Ukrán katonák pecáznak a harcok szünetében egy donyecki pontonhídon. Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A brit hírszerzés friss jelentésében hivatkozik is az oroszok lassú haladására, továbbá arra, hogy valójában nem látják jelét annak, hogy az oroszok kellő számú és felszereltségű haderőt vontak volna össze egy nagy offenzíva elindításához.

Értékelésük szerint valójában arról lehet szó, hogy a hadvezetés a politikai vezetés nyomására irreális célokat tűz ki az azok elérésére alkalmatlan, feltöltetlen és tapasztalatlan alakulatainak. Ez persze szerintük se fog változtatni azon, hogy az orosz politikai vezetés a jövőben is elsöprő előretörést vár majd tőlük, bár valószínűtlen, hogy a következő hetekben képesek lennének érdemi változást elérni a fronton.