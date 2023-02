A román labdarúgó-szövetség visszautasítja Csányi Sándor nagy-magyarországos javaslatát

„A FRF sem most, sem a jövőben nem fogadja el ezt, és álláspontját a FIFA és az UEFA előtt is ismerteti, ha ez a vita eljut a két nemzetközi fórum asztalára, ugyanúgy, ahogy bizonyára a régiónk többi szövetsége is teszi majd. A revizionizmus nem elfogadott a futballban, és az UEFA határozottan elítéli a politikai, ideológiai, vallási vagy sértő jellegű provokatív üzeneteket, amelyek kategorikusan tiltottak a stadionokban”