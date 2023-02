Letartóztatták az orvost, aki a rákbetegsége miatt lebukott olasz maffiafőnököt kezelte

Az olasz Corriere della Sera értesülései szerint kedden őrizetbe vették Alfonso Tumbarellót, az orvost, aki a 30 év után elfogott szicíliai maffiafőnök, Messina Denaro gyógyulását segítette. Tumbarello intézte Denaro minden kórházi kezelését, a receptjeit is ő írta alá.

Korábban írtuk, hogy a maffiafőnök daganatos betegségben szenved, ez segítette a hatóságokat elfogásához. Matteo Messina Denarót, a szicíliai maffia rettegett főnökét január végén, harminc év bujkálás után fogták el, azóta megtalálták rejtekhelyeit is, ahol érdekes tárgyakra bukkantak.

photo_camera Az olasz rendőrség adta közre ezt a fotót 2023. január 16-án Matteo Messina Denaro elfogásáról. Fotó: AFP

Az orvos már nyugdíjas, 70 éves, az Olaszországban működő, kimondottan a szervezett bűnözés üldözésére létrehozott egység fogta el. Mint ismert, a maffiafőnök egyik rokona, Andrea Bonafede nevét használta rejtőzködése és kórházi kezelése idején. Tumbarello az igazi Andrea Bonafede háziorvosa volt korábban.

Az orvos ellen már Messina Denaro letartóztatásának másnapján nyomozást indítottak bűnpártolás miatt. Ki is hallgatták, rendelőjét és lakását pedig átkutatták. Tumbarello korábban részt vett a helyi politikai életben is, polgármesteri címért is indult, de nagyon kevés szavazatot kapott.

Kedden letartóztatták Andrea Bonafedét is, mivel úgy sejtik, nemcsak személyazonosságát adta kölcsön Denarónak, de ő volt az is, aki segített eljuttatni a recepteket a maffiafőnökhöz.