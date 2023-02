Bűnösnek találták a túrótortás mérgezőt

Gyilkossági kísérlet vádjában találta bűnösnek egy New York-i városi bíróság esküdtszéke a városban élő orosz nőt, Viktoria Nasyrovát. Nasyrova még 2016-ban egy mérgezett túrótortával próbálta megölni kozmetikusát, az ukrán állampolgárságú Olga Tsvyket, akire megszólalásig hasonlított. A gyilkossággal az volt a célja, hogy megszerezze áldozata identitását.

photo_camera Viktoria Nasyrova (balra) és áldozata, Olga Tsvyk Fotó: Facebook

Tsvyk ugyan megette a mérgezett túrótortát, de túlélte a gyilkossági kísérletet. A kórházból szabadulva fedezte fel, hogy minden iratát ellopták.

Melinda Katz, a queensi körzeti ügyész szerint az iratok elrablásán túl maga a méreg vezette nyomra a hatóságokat. A vádirat szerint az akkor 47 éves Nasyrova 2016 augusztusában otthonában kereste fel egy doboz túrótortával az áldozatát, a 35 éves Tsvyket. Előbb maga fogyasztott el két szelet süteményt, majd felajánlotta a mérgezett szeletet Tsvyknek, aki az elfogyasztása után azonnal rosszul lett, hányt, majd le is feküdt. "Mielőtt elvesztette volna az eszméletét, még látta, hogy a terhelt járkálni kezd a szobájában" - írta Katz a közleményében.

Az eszméletlen Tsvykre egy barátja bukkant rá másnap. Az eszméletlen nőt Nasyrova csipke fehérneműbe öltöztette, és pirulákat szórt köré a padlóra, hogy öngyilkosságnak állítsa be a történteket.

Nasyrovát, akire most akár 25 év börtönbüntetést is kiszabhatnak, 2015-ben egy 2014-es oroszországi gyilkosság miatt kezdte körözni az Interpol. A gyanú szerint hazájában szomszédját, Ala Alekszejenkót gyilkolta meg, hogy elrabolja minden megtakarítását. Az amerikai sajtó értesülései szerint az egykor dominaként dolgozó Nasyrova több kliensét is elkábította és kirabolta. (Via BBC)