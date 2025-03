Megjelent a rendelet az árrésstopról, a kisebb boltokat megint kivonták a körből

Megjelent a Magyar Közlönyben az árrésstopról kedden bejelentett kormányrendelet, ami 30 alapélelmiszernél határozza meg a fogyasztói árat: eszerint az élelmiszerboltok a párizsitól és krumplitól a liszten, cukron át a csirkehúsokig ezeknél legfeljebb tíz százalékos árrést alkalmazhatnak.

Mint azonban a Portfolio is írja, a rendelet szövege szerint ez az intézkedés csak az egymilliárd forintos éves árbevételű boltokra, üzletekre vonatkozik, azokra, amelyek regisztrált főtevékenységként az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmet végzik. Ez azt jelenti, hogy a kisebb boltok most is kiesnek ebből a körből, akárcsak a korábbi ársapkás intézkedéseknél – náluk továbbra is marad a szabad árképzés.

photo_camera Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A rendelet március 17-én lép életbe, és elvileg május végéig marad hatályban.

A részletes szabályokból az is kiderül, hogy a húsoknál az árszabályozás a friss áru mellett a fagyasztott termékekre is vonatkozik, és a csirkénél a csontos, a bőrös, a filézett, darabolt, szeletelt vagy darált húsokra is, csomagolás nélkül és csomagoltra egyaránt. A tejtermékeknél a laktózmentes változatoknál is él az árrésstop.

A megnevezett termékeket a 2024-es évben értékesített átlagos napi mennyiség szintjén folyamatosan elérhetővé kell tennie a boltoknak. Az árrés megsértése esetén termékkategóriánként öt millió forint bírságot kaphatnak az üzletek, ismételt elkövetésnél a bírság összege duplázódik, és azt akár naponta többször is kiszabhatják. Ahol áruhiány lép fel vagy a bolt túl sok saját márkás áruval pótolja a hiányt, ott 500 ezer és 2 millió forint közötti bírság érkezhet.

A harminc termék listája, melyeknél az élelmiszer-inflációra hivatkozva a kormány mondja meg, mennyiért adhatják azokat az üzletek, itt található.