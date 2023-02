Fehér Ház: Nem földönkívülieket lőttek le Amerika fölött

"Nem hiszem, hogy az amerikaiaknak földönkívüliek miatt kell aggódnia, pont. Szerintem erről nem érdemes többet beszélni" - ezt mondta hétfői sajtótájékoztatóján John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának vezetője. Ezzel ő volt a Fehér Ház második dolgozója, akinek hétfőn tagadnia kellett, hogy a hétvégén földönkívüliek járműveit lőtték volna le amerikai vadászgépek az Egyesült Államok felett.

"I don't think the American people need to worry about aliens" -- John Kirby pic.twitter.com/7WqdxkBlz9 — Aaron Rupar (@atrupar) February 13, 2023

Ahogy írtuk, vasárnap már a negyedik azonosítatlan repülő tárgyat lőttek ki az amerikai légtérben egy hónapon belül, ezúttal a Huron-tó fölött. Ez egy nyolcszögletű, pilóta nélküli eszköz volt, amely most mélyen a tó fenekén van. Előtte pénteken egy autó méretű repülő valamit lőttek ki Alaszkában, szombaton pedig a közeli kanadai tartomány, Yukon területén szedtek le egy azonosítatlan tárgyat. Február 4-én pedig a kínai kémballonként elhíresült valamit lőtték az Atlanti-óceánba. Az amerikai kormány ezért rengeteg kérdést kap, jogosan, arról, hogy vajon mi a fenék röpködnek az ország fölött, miért vannak ott, ki küldte őket és jó, hogy lelőtték-e azokat. Hogy eddig mit lehet ezekről tudni, azt ebben a cikkben szedtük össze.

Ezekre a kérdésekre próbált válaszolni hétfőn John Kirby és Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház vezető szóvivője. És mindkettőjüktől megkérdezték, mennyire biztos, az amerikai kormány, hogy nem földönkívüliek űrhajóit lőtték tavakba és tengerekbe.

A kérdést először Karine Jean-Pierre kapta meg, aki mosolyogva annyit mondott, hogy ő is imádja az ET filmet, de szeretné biztosítani az amerikai közvéleményt, semmi jel nem utalt arra, hogy a lelőtt eszközökben másik bolygóról származó életformák utaztak volna a Földre.

White House Press Secretary Karine Jean-Pierre: “There is no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns.”



pic.twitter.com/6OD6hhQDcb — ALX 🇺🇸 (@alx) February 13, 2023

John Kirby pedig a már fentebb idézett mondattal elintézte a hasonló kérdést. Mindez azért is érdekes, mert Glen D. VanHerck tábornok, az amerikai légierő parancsnoka vasárnap még egy újságíró kérdésére, hogy kizárták-e a lelőtt tárgyak földönkívüli eredetét, azt mondta, „Jelenleg semmit sem zártunk ki”.

Kirby azért mondott pár érdekes dolgot az azonosítattlan repülő dolgokról, például, hogy egyelőre úgy tűnik, a tárgyak nem kommunikáltak senkivel és nem volt rajtuk semmilyen berendezés, amely hajtotta volna őket, vagyis csak a szél sodrásával mozogtak, nem úgy, mint a kínai kémlufi.

Azt is elmondta, hogy a repülő tárgyak nem jelentettek katonai fenyegetést, nem is azért lőtték le őket, hanem mert veszélyt jelentettek a polgári légi közlekedésre. Kirby közölte, hogy a Fehér Ház szakértői csapatot fog összeállítani, amely elemezni fogja a lelőtt tárgyakról elérhető információkat. Hogy magukat az eszközöket is meg tudják-e vizsgálni a közeljövőben, az kérdés, mert a vasárnap lelőtt tárgy nagyon mélyen van a helyenként több mint 200 méter mély Huron-tó alján, a Kanada fölött lelőtt eszköz pedig nagyon nehezen megközelíthető a vadon mélyén.

A lelőtt kínai kémballonról is kérdezték a nemzetbiztonsági tanácsadót. Ez szintén a víz alatt van Dél-Karolina partjainál, Kirby elmondása szerint ennek kiemelésén már dolgozik a haditengerészet. Viszont ez is eltarthat egy darabig, az időjárási viszonyok és egyéb tényezők miatt.

John Kirby reagált arra a kínai állításra is, hogy az Egyesült Államok is küldött már kémballonokat Kína fölé, legalább tízszer. Kirby szerint ez az állítás nem igaz, ő nem tud róla, hogy ilyen kémeszközöket reptetnének Kína fölött, a kínai kormánynak viszont egyértelműen van egy kémballon programja. (Guardian, BBC)