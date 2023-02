Gyülekezik az orosz légierő az ukrán határ közelében

Oroszország összevonja a repülőit az ukrajnai határ közelében, jelenti nyugati hírszerzésre hivatkozva a Financial Times. Ez azt is jelentheti, hogy az orosz hadsereg újabb offenzívára készül, amelyben szükség esetén a légierőt is bevetheti – ezzel új szakaszába lépne a háború.

Nyugati tisztviselők szerint a lehetséges ukrajnai légi háborútól való félelem arra készteti a szövetségeseket, hogy minél hamarabb légvédelmi eszközöket és tüzérségi fegyvereket szállítsanak. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, az Egyesült Államok egyelőre nem lát egyértelmű jeleket egy „masszív légitámadásra”, de igyekeznek annyi segítséget biztosítani Ukrajnának, amennyit tudnak.

A lap szerint az Egyesült Államok várhatóan a héten újabb segélycsomagot jelent be, amely többnyire légvédelmi eszközöket és lőszert tartalmazna. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt heti brüsszeli látogatásán azt mondta: több uniós ország is katonai repülőkkel és a vadászgépekkel látná el Ukrajnát.