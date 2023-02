Technikai recesszióba süllyedt a magyar gazdaság

2022 utolsó negyedévében 0,4 százalékkal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest. Mivel egymást követő két negyedévben is csökkent a GDP, a gazdaság technikai recesszióba süllyedt.

A KSH gyorstájékoztatója szerint a technikai recesszió ellenére 2022-ben összesen 4,6 százalékkal nőtt a GDP. De mint a negyedéves adatok összevetése is mutatja, a gazdasági növekedés megtorpant, az előző év azonos időszakához képest az utolsó negyedévben mindössze 0,9 százalékos volt a GDP növekedése, pedig éves szinten még 4,6 százalékkal bővült a gazdaság.

A KSH statisztikái első ránézésre talán nehezen értelmezhetők, nézzük, hogy mit jelentenek. Lényegében azt, hogy 2021-ben elég rossz évünk volt, még bőven éreztette hatását a járványt kísérő gazdasági válság, így éves összevetésben jónak látszanak az adatok - 2022 utolsó negyedévében 2021 utolsó negyedévéhez képest még növekedést is mértek. Éves szinten ezért lehet 4,6 százalék a gazdasági növekedés, mert ehhez a bázishoz mérik. Azonban az is látszik, hogy 2022 második felében még az előző év azonos időszakához mérten is nagyon lelassult a növekedés, az előző negyedévekhez képest pedig már zsugorodni kezdett a gazdaság. Ebben a legnagyobb szerepe az elszabaduló inflációnak lehetett.

A Portfolio elemzése szerint a magyar gazdaság erőteljesebben lassul az eurozóna gazdaságánál. 2022 utolsó negyedévében az eurozóna gazdasága az előző év azonos időszakához képest 1,9 százalékkal nőtt, ilyen egy százalékpontos különbség az eurozóna javára utoljára tíz éve volt. (Via KSH, Portolio)