10-15 éven belül akkorát robban a demenciával élők száma, amire nincs felkészülve a magyar ellátórendszer

A demencia, vagyis a szellemi leépülés a gondolkodás, az érzelmek és a társas képességek hanyatlásával jár.



Szakértői becslések szerint ma Magyarországon a demencia 250 ezer embert érint, de ha a róluk gondoskodó hozzátartozókat is beleszámoljuk, akkor közel egymilliót.



Probléma, hogy a betegek jelentős százalékát nagyon későn és/vagy lassan diagnosztizálják, hiszen ez idő alatt tovább romlik az állapotuk.



Még nagyobb gond azonban, hogy a demensek többségét soha nem is diagnosztizálják, és nem kerülnek be az ellátórendszerbe.



Magyarországon még mindig nem készült el a nemzeti demenciastratégia, pedig óriási szükség lenne valamiféle központi, egységes iránymutatásra, és a szakmai háttér adott.



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) által kiadott társadalomtudományi folyóirat, a Máltai Tanulmányok legfrissebb száma a demenciával foglalkozik, azon belül is azzal, hogy a szociális ellátórendszerben hogy jelenik meg, mit kezdenek vele, milyen gyakorlatok és tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban. A kötet hétfői bemutatóján három tanulmány (társ-)szerzőjével beszélgetett Madár Csaba, a MMSZ módszertani munkacsoportjának vezetője.

Győri-Dani Lajos, a MMSZ alelnöke azzal nyitotta meg a beszélgetést, hogy ma hazánkban az idősotthonokban ellátott emberek mintegy 50 százaléka demenciával küzd, tehát már most is a társadalom nagy részét érinti. Mivel a magyar elöregedő társadalom, 10-15 éven belül olyan robbanás várható a demens idősek számában, amire nincs felkészülve az ellátórendszer. A Nemzetközi Alzheimer Világszövetség legutóbbi adatai szerint világszerte 139 millióan élnek demenciával, szakértői becslések szerint Magyarországon mintegy 250 ezren. Viszont a demencia általában az idős ember hozzátartozóira is jelentős mentális és egyéb terheket ró, így az érintettek száma a társadalomban 8-10 százalék is lehet, tehát hazánkban közel egymillió fő. Ráadásul sokan nem kerülnek be az ellátórendszerbe, vagy nem diagnosztizálják őket, így nem láthatók a számokban, amelyen az sem segít, hogy hazánkban nincs adatszolgáltatási kötelezettség a demenciával kapcsolatban.

Azoknak az időseknek az 50 százaléka, akik mégis bekerülnek az ellátórendszerbe, demenciával küzd - azonban a demensek 70-80 százaléka otthon él, a családtagjaik gondozzák őket, nem ritkán teljesen fogalmatlanul a demenciát illetően.

A téma egyik fontos hazai szakértője, Gedeonné Dallos Rita szociálpolitikus, szociálgerontológus a kerekasztal során többször említette, hogy a demenciával kapcsolatban nehéz jó híreket vagy reménykeltő dolgokat mondani, legalábbis ami a demencia kialakulását és lefolyását illeti: nem lehet megjósolni és nincs komplex vagy biztos megoldás a megelőzésére sem. A legmagasabb kockázati tényező a kor, és a nőket gyakrabban sújtja. Lassítható némiképp a rendszeres mozgással, egészséges táplálkozással, illetve szellemi tréninggel, élethosszig tartó tanulással. Kockázati tényezőt jelent a demencia kialakulásában az elhízás, a cukorbetegség, az alacsony iskolai végzettség, az inaktív életmód és a nem megfelelő táplálkozás. Ezekhez nemrég három új rizikófaktort is hozzáadtak: a légszennyezés, a dohányzás és a traumás koponyasérülések is növelik a demencia kockázatát.

A diagnosztizálás is nehéz: nemcsak maga a demens személy, hanem a hozzátartozók is „maszkolják” a tüneteket (például a memóriazavart). Amikor a tünetek igazán észrevehetően megjelennek, az már a középsúlyos stádium, és a minél korábbi felismerésnek nagy szerepe lenne - mondta Gedeonné Dallos Rita. Ráadásul a magyar egészségügyi rendszerben nagyon nehéz végigvinni a komplex kivizsgálást, rendkívül hosszadalmas, és azalatt az idő alatt már sokat romolhat a beteg állapota. A maszkolás egyébként nem is feltétlenül tudatos: sok az egyedül élő idős, ha heti 1-2 órát találkoznak vagy beszélnek a családtagjaikkal, azalatt képesek teljesen összeszedettnek tűnni, így a környezete sem feltétlenül veszi észre időben, hogy gond van.

photo_camera Ülő tornaóra egy bajorországi lakóotthonban, ahol demenciával élnek az idősek Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND/dpa Picture-Alliance via AFP

Ha már az aktivitást említettük az imént: az egyebek mellett kórházi lelkigondozóként és mentálhigiénés szakemberként is tevékenykedő Leleszi-Tróbert Anett elmondta, hogy az „aktív idősödés” egy olyan komplex szemléletmód, mely folyamatosan fejlődik, és aszerint bővül a tartalma, hogy mire van szükség egyéni és társadalmi szinten. Ma már ebben nemcsak az egyén felelősségét hangsúlyozzák a terület szakértői, hanem a 2010-es években elkezdett figyelem irányulni a gondozással kapcsolatos társadalmi teendőkre is: az aktív idősödést lehetővé tévő társadalmi keretek szükségességére (például, hogy el tudjanak jutni idősek klubjába). Leleszi-Tróbert beszámolt egy kutatásról is, melyben 1760 fő vett részt, és kiderült, hogy azoknak, akik idős hozzátartozót gondoznak, több mint fele demens beteget gondoz. Ma hazánkban 4-500 ezer ember gondozza több-kevésbé rendszeresen idős rokonát (nyilván ez nem csak a demenciával élőket jelenti).

Kostyál László Árpád szociálpolitikus ennek kapcsán arról beszélt, hogy gyakran ezek a családtagok a demenciával élők elsődleges gondozói és jellemzően nem szakképzettek. Viszont nagyon komoly gondozási teher hárul rájuk mind fizikai, mind mentális síkon, hiszen a demencia a személyiség megváltozásával és az önellátás képességének fokozatos elvesztésével jár. Bizonyos kutatásokban például a demensek családi gondozói 30 százalékkal több mentális és fizikai problémáról számoltak be. Leleszi-Tróbert Anett szerint ebben fontos tényező, hogy a gondozók folyamatos veszteségélményt élnek meg, ez komoly gyászmunkával jár, és ez évekig is eltarthat az idős személy állapotától függően. Ráadásul a covid tetézte mindezt, mert ahogy az élet és az egészségügy sok területén, úgy a demencia ellátásában is rátett egy lapáttal a nehézségekre. Kostyál elmondta, hogy világszerte drasztikusan megemelkedett a gondozási idő, nőtt a betegek és gondozók izolációja, utóbbiaknak pedig nagyfokú aggodalmat, extra mentális és fizikai terhelést okozott a járvány. Több intézkedés, például Magyarországon a vásárlási idősáv is növelte a gondozók terheit, hiszen nehezebben tudtak gyógyszert kiváltani, bevásárolni. Az is kiderült, a kevésbé súlyos demenciával élő embereknek sokkal nehezebb volt megmagyarázni a covid miatt szükséges változásokat.

Abban mindhárom szakértő egyetértett, hogy égető szükség lenne egy össztársadalmi prevenciós stratégiára. A WHO ugyan a 194 tagország közt Magyarországot is kötelezte nemzeti demencia-stratégia elkészítésére, ez azonban mindössze addig jutott, hogy 2019-ben az EMMI bejelentette 2019-ben a Demencia Akciótervet, a Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága is készített hozzá munkaanyagot, ennek ellenére azóta azonban semmiféle előrelépés nem történt a megvalósítására. Eddig egyébként 39 országban van működő stratégia, köztük olyan fejlődő országokban is, mint Pakisztán vagy Costa Rica, tehát ez nem elsősorban pénzkérdés.



photo_camera Memóriakártyával játszó idős nő Fotó: SVEN HOPPE/dpa Picture-Alliance via AFP

Gedeonné Dallos Rita szerint fontos lenne a prevenció, a korai diagnosztika, a kutatás-fejlesztés, a családi gondozás és a szociális háttér kiépítése, hiszen arra a már működő szervezetek és intézmények könnyebben tudnának építkezni. Ugyanis a hazai, demenciával és idősgondozással foglalkozó civil és szakmai szervezeteknek semmiféle egységes platformja nincs az együttműködésre, pedig az sok folyamatot meggyorsíthatna. Ehhez képest sokszor még egymásról is alig-alig tudnak.

A demencia egy komplex társadalmi probléma, a stratégiát nem lehet halogatni - mondta Kostyál László. Rámutatott, hogy sok mindenben kevés anyagi ráfordítással is nagy eredményeket lehetne elérni, például a szemléletformálásban és a célzott tudásbővítésben. Ez több szempontból is rendkívül fontos volna: egyrészt, mert tabutéma a demencia, másrészt mert nemcsak a betegeknek és a hozzátartozóknak, hanem sokszor az egészségügyi és szociális szakembereknek sincsenek megfelelő ismeretei róla. Elterjedt tévhit például, hogy a demencia az idősödés természetes velejárója, pedig ez nem igaz, és a különböző zárt, önsegítő csoportokban is sok félinformáció kering.

Az egészségügyi szereplők gyakran maguk is részt vesznek a „maszkolásban” azzal, hogy elbagatellizálják a kérdést, pedig a háziorvosoknak elsődleges szerepe lenne a felismerésben és abban, hogy a diagnózis felé indítsák a beteget.

A szakértők úgy látják, elengedhetetlen az ellátórendszer hatékony megszervezése, amelybe beletartozna, hogy csökkentsék az akut gondozási és szakemberhiányt. Kostyál szerint segíteni kellene a családi gondozók terhein, ennek egy módja lehetne például a nappali ellátás megerősítése. Az informális gondozókra már csak azért is oda kellene figyelni, mert ők másodlagos betegek, és ha ők kiesnek, akkor végképp nem marad senki - magyarázta.

Szintén fontos lenne a már rendelkezésre álló technológiák használata, a meglévő online, digitális eszközök kiterjesztése. Olaszországban például létezik olyan demenciatérkép, amely megmutatja, hogy a közelben a segítség milyen formái elérhetők a demens személyek és gondozóik számára. Ehhez hasonló az MMSZ által kifejlesztett Webnővér, amelyen oktató kisvideók és szolgáltatási térkép is található, de az oldalt jóval kevesebben ismerik, mint ahány embernek szüksége lenne rá. Kostyál példaként említette a Győrben működő idősvonalat is, amelyet az önkormányzat idős és demens érintettek számára tart fenn, a kérdéseikre pedig szakemberek válaszolnak - ehhez hasonló megoldásokat sokkal több településen kellene elterjeszteni. Hiánypótló kezdeményezésként említette az Alzheimer Cafét is, amely már 17 helyszínen működik országszerte. Szerinte az említett példákat mind állami szintre lehetne emelni, és ezeken túl számtalan jógyakorlat van a világon a demenciahátizsákoktól kezdve a napi feladatokat megoldó információs oldalakig és könyvekig.

Azzal, hogy az online információ-cunamiból nehéz kiszűrni, mi a releváns, és egységes felületre kellene terelni a demenciával kapcsolatos hiteles tudnivalókat, Gedeonné Dallos Rita is egyetértett, és ez szerinte is segíthetne azon, hogy a demens idősek minél tovább az otthonukban élhessenek.

Leleszi-Tróbert Anett szerint bármilyen nemzeti stratégia is készül, ahhoz figyelembe kell venni és integrálni az érintettek szempontjait is. Ő külön kiemelte, hogy mentálhigiénés támogatásra is nagy szükség lenne, mind a betegek, mind a családtagjaik számára, akiknek olyan feladatot kell végezniük, amelyhez nem kaptak képzést, és számukra fontos lenne a konkrét segítséget könnyen elérhetővé tenni.

A beszélgetés végén Győri-Dani Lajos még elmondta, hogy ahhoz, hogy a gondoskodáspolitika fejlődhessen, nemcsak nemzeti stratégia szükséges, hanem az is, hogy belássuk: az időseink megfelelő gondozásához a társadalmi felelősségvállalást kellene újraosztani, és ahhoz minden állami segítséget meg kellene adni. Végül azzal zárta, hogy jelenleg Magyarországon a demencia még problémaként van kezelve, pedig ebben is személetváltásra lenne szükség, és be kellene látni, hogy a demenciával foglalkozni feladat - a mi feladatunk.

Nagy kép: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP