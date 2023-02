Varázslókkal, kilovagolt Világszellemmel, delfinek gyógyító ölelésével szpemmelik az ELTE-s diákokat

„Jónapot kívánok, én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy más is látta mostanában a Világszellemet, ahogy felderítésre lovagolt ki a városban? Normális az ilyesmi az év ezen szakaszában? Előre is köszönöm a választ, Hegel Vilhelm Frigyes György.” Napok óta ilyen meglepő üzeneteket kap az ELTE-s hallgatók egy része a Neptunban. Ez az egyetemi tanulmányi rendszer, amiben a hivatalos közleményeket is terjesztik.

A Világszellem nem úgy hangzik, mint amiről a tanulmányi osztály akarná értesíteni a diákokat, ahogy a delfinek gyógyító ölelése sem.

„Szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy csodálatos élményt hozhat a mostani csillaghatás alatt megélni az »Utazás a delfinek gyógyító ölelésében« címmel kiadott meditációs CD-nk belső ösvényét. A Csillagnemzetségek tanításai szerint a Delfinlények egy galaktikus gyógyító közösség tagjai, akik a Krisztus Tudatosság rezgésminőségével, tulajdonképpen az öröm energiái által, a Megváltás lehetőségének örömhírével gyógyítanak rendkívüli intuitív és telepatikus képességeikkel.”

Ugyanez így néz ki eredetiben:

A levél tárgya minden esetben: „Emlékeztető üzenet a 2022/23/1 félév OHV kérdőívek kitöltéséről”. Az OHV az oktatók hallgatói véleményezését takarja, ebben a kérdőívben értékelhetik a diákok minden félévben a tanáraikat.

A címzetteknél annyi szerepel, hogy „Rendszerüzenet”, a feladók változatosak, rövid keresés alapján hallgatók lehetnek.

Olyan, mintha vicces kedvű diákok az OHV-n keresztül valahogy mindenkinek, legalábbis sokaknak tudnának körlevelet küldeni. Egy másik levélben valaki jelezte is, hogy több tucat kéretlen levelet kapott már OHV-s tárggyal. „Évfolyamtársaim elmondása szerint ezeket az üzeneteket ők is megkapják: bibilai idézetekről, halandzsákról, angol nyelvű üzeneteket, krikszkrakszokat. (...) Az OHV kérdőíveket kitöltöttem, ezektől az üzenetektől pedig szeretnék megválni.”

A reklamáló diák levele ugyanúgy jelent meg, mint az obskúrus-varázslós szövegek: rendszerüzenetként, OHV-s tárggyal. Egy másik levél „Az elsüllyedt világok” című, 80-as évekbeli francia rajzfilm narrációját idézi:

„A nagy világrengés Arkadiát a föld alá temette. Azóta Arkadia lakói a föld alatt élnek. Múltjukat elfelejtették, mert őseik így akarták. Egyszer napjuk, a Shagma beteg lett. Ekkor Arkadia gyermekei bemerészkedtek a múzeumba, ahová addig tilos volt belépniük. A múltjukról felfedeztek néhány adatot, a Shagma meggyógyítására azonban nem találtak megoldást. A gyermekek megalkották, majd a Föld felszíne felé küldték követüket, Arkanát.”

A spirituális tematika mellett előfordulnak szabadversek:

És mélyfilozófiai okfejtések is:

Időnként fenyegető a hangvétel:

A Neptun fejlesztője az SDA Informatika Zrt., ami Fauszt Zoltán cégcsoportjához tartozik. Fauszt korábban a kiemelt informatikai beruházásokról dönteni hivatott Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja volt, Palkovics László exminiszter egyik legrégebbi barátja és korábbi üzlettársa.

Az Átlátszó tavalyi cikke szerint az SDA évente több százmillió forintot kap az egyetemektől a Neptun támogatásáért és fejlesztéséért. A tanulmányi rendszernek 2015 óta nincs versenytársa a piacon.

Az SDA fejlesztette a közoktatásban használt KRETA rendszert is, amit Pintér Sándor belügyminiszter elmondása szerint gyerekek törtek fel tavaly ősszel.

Kerestük az ELTE-t, hogy tudnak-e az üzenetekről, és hogyan jutottak el a hallgatókhoz. Választ nem kaptunk, de néhány órával később a bölcsészkar dékáni hivatala levélben kérte a hallgatókat, hogy a „Neptun levelezési rendszert kizárólag a tanulmányaikkal és az egyetemi élettel szervesen összefüggő tartalmak megosztására használják”.

Címlapi grafika: Kiss Bence