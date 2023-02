Putyin: Ők kezdték a háborút

Cikkünk folyamatosan frissül.

Egy nappal Joe Biden meglepetésszerű kijevi látogatása után tartotta meg évértékelő beszédét Vlagyimir Putyin, pár nappal az Ukrajna ellen indított háború kezdetének első évfordulója előtt. Sejteni lehetett, hogy Putyin új bejelentésekkel is készülhet, hiszen már előzetesen összehívták az orosz parlament mindkét házát szerdára rendkívüli ülésnapra, vélhetően azért, hogy az esetleg bejelentett intézkedéseket gyorsan jóvá is hagyják.

A felfokozott orosz várakozásokat jelezte az is, hogy az orosz köztévén 24 órás visszaszámláló futott a beszédig.

Putyin beszédének elején régi sérelmeit sorolta fel: hogy Moszkva türelmes volt a 2014-es kijevi "puccs" után is, békésen akarták rendezni a helyzetet, de a Nyugat hazudott, és nem zavarta őket, hogy a kijevi rezsim támogatja a terrorista támadásokat Donbaszban, míg a nyugatiak már a különleges katonai hadművelet előtt is ukrán katonákat képeztek ki, fegyvereket adtak nekik, sőt, nukleáris fegyverek átadása is felmerült. A NATO bázisokat és laboratóriumokat telepített az orosz határ közelébe.

Szerinte Nyugaton hazudnak az embereknek arról, hogy mi történt Donbaszban, miközben az egész világ amerikai katonai bázisokkal lett tele. Ők kezdték a háborút, emeli ki Putyin, és az oroszok csak azért vetettek be erőket, hogy megállítsák azt.

Putyin továbbra is különleges katonai hadműveletnek nevezi a tavaly elindított háborút, és megismételte azt a mindeddig bizonyítatlan állítását, hogy Oroszország náci fenyegetéssel kellett szembenézzen a kijevi kormány részéről. Szerinte az ukránok is arra vártak, hogy Oroszország segítsen rajtuk. Ahogy kicsit később fogalmazott, az ukrán emberek a nyugati uraik túszai.

Arról is beszélt, hogy a nyugati országok saját problémáikról, a nagy korrupcióról és a társadalmi feszültségekről terelnék el a figyelmet. Beszédében egymást érik a nyugati vezetőket hazugsággal, képmutatással vádoló részletek, szerinte a Nyugat mondott fel minden korábbi megállapodást.

Kitért arra is, hogy Oroszországban mindig nagyon toleránsak voltak az azonosnemű felnőttek kapcsolatával szemben, de nyugaton már a pedofíliát is normális dolognak állítják be. A nyugati elitek megőrültek, több millió ember érzi ott is, hogy spirituális pusztulás felé tartanak, de Oroszország meg fogja védeni a gyerekeit, teszi hozzá Putyin.

Putyin hosszan sorolja ezután, kiknek köszönik az erőfeszítéseket: katonáknak persze, de mellette vállalkozóknak, tanároknak, egyházi szereplőknek, akik mind tesznek azért, hogy megvédhessék az Oroszországot. Külön kiemelte a haditudósítókat, akik szerinte az életüket kockáztatják, hogy elmondhassák az igazságot a világnak.

Anélkül, hogy konkrét számot említett volna, megemlékezett a harcokban meghalt orosz katonákról is. Mint mondta, tudja, hogy nagyon nehéz e katonák feleségeinek és gyerekeinek, és az állam támogatni fogja őket, külön alapot is létrehoznak erre.

Az orosz hadsereg elmúlt évben mutatott szenvedéséről nem esett szó eddig, de Putyin most arról beszél, hogy fogják megerősíteni a hadsereget a következő években. A legfrissebb technológiai eszközök alkalmazását is megígérte, és a cél az, hogy ezeket a fegyvereket a régi tudományos alapokra helyezve, nyugati alkatrészek nélkül fejlesszék ki. Szerinte egyre több a tehetséges orosz fiatal, aki e fegyverek fejlesztésén dolgozik. Arról, hogy a háború kezdete óta becslések szerint több százezer magasan iskolázott fiatal menekült el az országból, nem esett szó.

Putyin: Megvédtük a gazdaságot

A hosszabb kitérő után azzal folytatta, hogy a nyugat nemcsak katonai és információs, de gazdasági agresszióba is kezdett Oroszország ellen, de nem értek el sikert, csak maguknak okoztak kárt, felmentek náluk az árak és zárnak be sorra a gyáraik. Emellett támadják az orosz infrastruktúrát és ellopták az aranyukat, valamint valutatartalékaikat. A céljuk pedig az, hogy az orosz emberek szenvedjenek, és így destabilizálják az orosz társadalmat, de nem fognak sikerrel járni Putyin szerint, hála az orosz kormánynak és a jegybanknak, valamint a dolgozó embereknek.

Putyin szerint sikerült megvédeniük az orosz gazdaságot, az orosz üzletemberek befektettek, és nem volt szükség pénznyomtatásra sem, minden lépésüket piaci logika vezette. Szerinte míg tavaly tavasszal az orosz gazdaság totális összeomlását jósolták, de ez nem történt meg.

Gazdasági sikerek összefoglalása jön ezután, új építkezésekről és a szárnyaló mezőgazdaságról sorol adatokat Putyin. Dicséri a munkaerőpiacot és a történelmien alacsony munkanélküliséget, de arra nem tért ki, hogy hány ember eshetett ki onnan a háború, illetve a disszidálás miatt.

Belföldre is üzen Putyin: ez a kihívások, de a nagy lehetőségek ideje, és ahhoz, hogy sikerrel éljenek ezekkel, ez most nem a kormányon belüli viták ideje. Emellett tovább kell javítani a kormány és a gazdasági szektor viszonyát, többek között segíteni kell az orosz gazdaság szereplőit, hogy még több nemzetközi üzletben vehessenek részt. Kikötők és vasútvonalak fejlesztését ígérte ehhez.

A gazdasági eredmények hosszas sorolása után Putyin gazdaságfilozófiai fejtegetésekbe kezd, kárhoztatva azokat a korábbi orosz milliomosokat, akik a kapitalizmus betörése után nyugatra vitték a pénzüket, ott fektettek be és vásároltak ingatlanokat. De azóta kiderült, hogy a nyugat nem jelentett biztonságos menedéket az orosz tőkének, teszi hozzá, és helyette arról beszél, hogy otthon érdemes befektetni a vagyont. Mintha kicsit gúnyolódna is azokon, akik most külföldön elbukták ingatlanjaikat, számláikat, és arról beszél, hogy korábban figyelmeztették őket, hogy ez lehet a vége. Helyette azt javasolja a gazdag oroszoknak, hogy dolgozzanak a hazájukért, teremtsenek otthon munkahelyeket. Mindeninek értenie kell, hogy a jövő itt van, Oroszországban, teszi hozzá, kiemelve, hogy közösen önellátó, erős gazdaságot építhetnek fel.

„Kezdjetek új projektekbe, fektessetek be Oroszországba!” – mondja Putyin, és az állam majd támogatni fog titeket. Beszédének ez a része talán kapta eddig a legnagyobb tapsot.