Ismerős arc bukkant fel a tel-avivi kormányellenes tüntetés gigamolinóján

Több mint százezren vonultak az utcára egy kormányellenes tüntetésen Tel Avivban, de több tízezren tiltakoztak Jeruzsálemben, Haifában és Izrael más városaiban is szombat este Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök új kormányának igazságügyi reformja ellen. A Times of Israel cikkében szúrtuk ki, hogy a tel-avivi tüntetés egyik óriástranszparensén egy ismerős arc is felbukkan:

Orbán Viktor, aki Ruholláh Homeini ajatollah, Irán egykori legfelsőbb vezetője, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, Netanjahu és Vlagyimir Putyin orosz államfő társaságában szerepel a „From startup nation to shutdown nation” („Startup-nemzettől a leállított nemzetig") feliratú gigamolinón.

photo_camera Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az izraeli rendőrség közlése szerint a tel-avivi tüntetésen mintegy huszonegy embert tartóztattak le rendzavarás miatt. Február közepén is több tízezren tüntettek országszerte az igazságügyi reform ellen, amely gyengítené a legfelsőbb bíróság hatáskörét, korlátozná a bírói felügyeletet és több hatalmat adna az igazságszolgáltatásban a politikusoknak. A tüntetők szerint a reform aláásná a demokráciát.

Január végén a demokrácia leépítése és a kisebbségek veszélyeztetése miatt tiltakoztak százezrek Tel Avivban, becslések szerint az évtized egyik legnagyobb kormányellenes tüntetésén.