A kikötőépítkezést sem folytathatják a Club Aliga területén

A bíróság elrendelte a Club Aliga parkjába tervezett új kikötőépület építési munkálatainak felfüggesztését – írja Facebookon az Aligai Fürdőegyesület. Ahogy az Építészfórumon írják, a helyi civilek azonnali jogvédelmet kértek a kikötőépület építésével kapcsolatban is, a bíróság pedig megadta azt, így a kivitelezést fel kell függeszteni a területen. Ugyanez történt nemrég a magaspartra tervezett társasházak esetében.

Az Aligai Fürdőegyesület azzal az indokkal kért jogvédelmet a kikötőépületre vonatkozóan is, mert az „végleg elzárná a Balatont és annak látványát is a park maradék területéről”.

Bejegyzésükben idéztek a végzésből is, miszerint „a közérdek vizsgálata is felmerül jelen perben, mely már a felperes (AFE) fellépésével is megfogalmazódik. Mivel a felperes alapszabályában lefektetett célok között számos a közérdeket is befolyásoló, érintő tevékenység szerepel, mindenképpen szükséges a határozat halasztó hatályának elrendelése. Enélkül a Balatonvilágoson nyaraló emberek érdekképviselete, mint a felperes kiemelt célja, nem valósulhatna meg”.