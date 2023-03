II. János Pál még krakkói bíborosként segített pedofil papok ügyeit eltussolni

II. János Pál már évekkel azelőtt tudott a lengyel katolikus egyházban elkövetett gyermekmolesztálásról, hogy pápa lett volna, de bíborosként segített eltussolni ezeket az eseteket – közölte vasárnap a TVN televízió.

photo_camera II. János Pál pápa Krakkóban, 1990-ben Fotó: GRZEGORZ GALAZKA/Leemage via AFP

Michal Gutowski oknyomozó riporter szerint Karol Wojtyla (a pápa polgári neve) még Krakkó bíborosa volt, amikor már tudott lengyel pedofil papok ügyeiről. Ezeket a papokat aztán áthelyezte távoli egyházmegyékbe, hogy megakadályozza bármilyen botrány kitörését. Egy molesztálással vádolt papot például Bécsbe küldött, de Franz König helyi bíborosnak írt ajánlólevelében egy szóval sem említi a pap ellen felhozott vádakat.

Gutowski nyomozása során a pedofil papok áldozataival, a családjukkal és különböző egyházmegyék korábbi dolgozóival is beszélt. Egy névtelenül nyilatkozó alanya azt állítja, 1973-ban személyesen mondta el Wojtylának az egyik pappal kapcsolatos pedofilvádakat. Wojtyla először is meg akart bizonyosodni róla, hogy nem blöfföl, majd kifejezetten azt kérte, ne jelentse sehol az ügyet, „majd ő elintézi.” Az érintettek mellett a riporter a kommunista titkosrendőrség irataira és olyan ritka, egyházi dokumentumokra támaszkodott, melyekhez valahogy hozzáfért. A krakkói egyházmegye viszont nem engedte be őt a saját levéltárába. A lengyel katolikus egyház korábban sosem volt hajlandó dokumentumokat kiadni sem a bíróságnak, sem közérdekű adatigénylésre gyermekbántalmazási ügyekben.

Az ehhez hasonló vádak nem újkeletűek: egy 2020-ban nyilvánosságra hozott vatikáni jelentés szerint II. János Pál mellett XVI. Benedek és Ferenc pápa, továbbá számtalan egyházi vezető tudott az amerikai McCarrick bíboros elleni vádakról, de húsz éven keresztül nem vizsgálták ki érdemben az ügyét. Erről Urfi Péter írt korábban részletesen. (AFP/France24)