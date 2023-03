A szlovák védelmi miniszter szerint ukrán katonákat képeznek ki Magyarországon

„A magyarok is segítenek - az, hogy ön erről nem tud, és terjed a propaganda arról, hogy ők nem segítenek, az egy dolog. De vajon arról van tudomása, hogy a területükön folyik az ukrán katonák kiképzése? Talán erről nem is tud” - mondta Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter egy hétfői nyilvános eseményen, ahol a külügyminiszterrel beszélgettek.

A parameter.sk beszámolója szerint Naď arra reagált így, hogy a közönségből valaki bekiáltotta: bezzeg a magyarok kimaradhatnak az Ukrajnának nyújtott segítségből.

photo_camera Jaroslav Nad Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A magyar kormány a tavalyi választásokon és azóta is a háborúból való kimaradással és békepártisággal kampányol, amibe csak a humanitárius segítség fér bele.

Orbán Viktor évértékelő beszédében például azt mondta: „Oroszország megtámadta Ukrajnát, ezért az ukrán menekülteket be kell engednünk, és jól tettük, hogy hazánk történetének legnagyobb humanitárius segélyakciójával támogatjuk őket. Ez az elemi emberiesség parancsa, és mi eleget is teszünk neki. De azt is látjuk, hogy az ukrajnai háborúban nem a jó és a gonosz seregei, hanem két szláv ország csapatai vívnak egymással időben és – egyelőre még – térben is korlátozott háborút. Ez az ő háborújuk, és nem a miénk. Magyarország elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez, hogy a külső támadással szemben harcoljon, de semmilyen szempontból, erkölcsi szempontból sem lenne helyes, ha Ukrajna érdekeit Magyarország érdekei elé helyeznénk. A baloldal Magyarországon is a háború pártján áll: fegyvert szállítana, magára vállalná a háború pénzügyi terheit, és megszakítaná a kapcsolatot Oroszországgal. Mi ezt nem tesszük.”

Kerestünk több minisztériumot is a szlovák miniszter nyilatkozatával kapcsolatban, ha választ kapunk, beszámolunk róla.

Frissítés: A Honvédelmi Minisztérium válasza szerint katonai egészségügyi szakembereket képeznek ki Magyarországon, ami a humanitárius segítség része.