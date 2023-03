Megérkezett a stockholmi parlamentbe a fideszes különítmény

Megérkezett Stockholmba, a svéd parlamentbe a magyar Országgyűlés, vagyis hát lényegében a Fidesz küldöttsége, hogy Svédország és Finnország NATO-csatlakozásáról tájékozódjon, jelentette a Dagens Nyheter. Andreas Norlén házelnökkel már találkoztak is.

photo_camera Hende Csaba (b) a fideszes delegáció vezetője Andreas Norlén (j) házelnökkel Fotó: Melker Dahlstrand, melker@dahlst/COPYRIGHT.Melker Dahlstrand

A két skandináv állam tavaly nyáron, Oroszország ukrajnai agressziójára válaszul kérte felvételét a katonai szövetségbe, és ezt a NATO közgyűlésén minden tagállam támogatta is.

Hogy aztán Törökország mindenféle követelésekkel álljon elő, lényegében olyan menekültek kiadatását kérve, akiket Törökországban terroristának bélyegeztek ugyan, de a svéd törvények szerint semmilyen bűncselekményt nem követtek el, így a helyi igazságszolgáltatás nem is járul hozzá a kiadatásukhoz.

Törökországhoz aztán Magyarország is csatlakozott, amely folyamatosan halogatta a svéd és a finn csatlakozás ratifikálását. Ezt egészen a Fidesz idénynyitó frakcióüléséig lényegében semmivel se indokolta a kormány. A balatonfüredi tanácskozáson aztán Orbán a ratifikáció támogatását kérte a frakciótól, ám állítása szerint a kérdésben nagy vita robbant ki. Azóta ellenérvként elhangzott, hogy finn és svéd politikusok szokták bírálni a magyar kormányt.