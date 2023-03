Gary Lineker lenácizta a brit menekültpolitikát, nagy a botrány, de az exfutballista nem tart attól, hogy kirúgják a BBC-től

Komoly belpolitikai viharokat generált Nagy-Britanniában a világklasszis futballistából lett megmondóember-műsorvezető, Gary Lineker tweetje. Lineker Suella Braverman keddi bejelentéseire reagált, melyek szerint a jövőben nem maradhatnak Nagy-Britanniában a határt illegálisan átlépő menedékkérők, és a brit kormány számszerű kvótát állapít meg azok számára is, akik törvényesen kérhetnek menedékjogot. Braverman, aki a londoni alsóházban terjesztette elő az illegális bevándorlás szabályozásáról összeállított új törvénytervezetet, kifejtette: a jelenlegi törvények alapján világszerte százmillióan lennének jogosultak arra, hogy Nagy-Britanniában menedékjogot kérjenek.

photo_camera Gary Lineker Fotó: JUSTIN TALLIS

Az exfutballista mindezeket kommentálva azt írta, „ez a mérhetetlenül kegyetlen politika a legkiszolgáltatottabb emberek ellen irányul, és retorikájában nem különbözik attól, amit 30-as évek Németországában használtak”.

A megjegyzés nyomán a brit kormányzati politikusok erősen felháborodtak, első helyen maga Braverman, aki egyebek közt azt mondta, Lineker „lusta és haszontalan” megjegyzése „relativizálja a holokauszt felfoghatatlan tragédiáját”. A belügyminiszter hozzátette, a családja mélyen átérzi a holokauszt ügyét, ugyanis a férje zsidó származású, a szóban forgó összehasonlítás pedig kifejezetten sértő.

photo_camera Suella Braverman Fotó: JESSICA TAYLOR/AFP

A történtek után felmerült, hogy kirúghatják a BBC-től Linekert, aki a The match of the day című műsort vezeti, ő maga azonban nem tart ettől. Azt nyilatkozta, alig várja a szombaton esedékes következő adást.

Tim Davie, a brit közszolgálati médium vezetője még 2020-ban azt mondta, egyértelmű közösségi médiás irányelveket fognak kiadni, és bárkit leszednek a Twitterről, ha nem eléggé pártatlan. Linekerről régóta tudni, hogy szívén viseli és ha kell, vehemensen képviseli a menekültek ügyét, előfordult, hogy az otthonába is befogadott rászorulókat. (via BBC)