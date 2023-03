Vesztegetéssel, fenyegetéssel és beavatkozással vádolja Kínát Mikronézia leköszönő elnöke

Mikronézia távozó elnöke nyílt levélben vádolt meg kínai politikai szereplőket azzal, hogy mikronéziai tisztségviselőket vesztegettek meg - írja a Guardian.

David Panuelo szerint Kína politikai hadviselést folytat a Csendes-óceánon. Állítása szerint őt is megfigyelték és személyes biztonságát közvetlen fenyegetések érték.

photo_camera Kínai zászló egy pekingi parkban. Fotó: KOKI KATAOKA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Panuelo levelében azt állítja, hogy Kína fegyveres konfliktusra készül Tajvan ellen és azért avatkozott be a Mikronéziai Szövetségi Államok ügyeibe, hogy az országot semlegessé tegye egy esetleges csendes-óceáni háborúban. „Kína arra törekszik, hogy a közte és Tajvan között bekövetkező háborúban Mikronézia a legjobb esetben Kína oldalán álljon az Egyesült Államok helyett, a legrosszabb esetben pedig a tartózkodást válassza.”

Az ország kongresszusához intézett levelében Panuelo azt javasolja, hogy Mikronézia mostantól Peking helyett Tajvan fővárosával, Tajpejjel létesítsen diplomáciai kapcsolatokat. Mint elmondta, ez ügyben idén februárban találkozott Joseph Wu tajvani külügyminiszterrel, hogy arról tárgyaljanak, Tajvan milyen potenciális segítséget tud nyújtani Mikronéziának, amennyiben átalakítják diplomáciai kapcsolataikat. „Becsléseink szerint a jövőben körülbelül 50 millió dolláros injekcióra lesz szükségünk, amit megkaphatunk és meg is fogunk kapni egy hároméves időszak alatt, miután diplomáciai kapcsolatokat létesítünk Tajvannal.”

Panuelo levelének nagy részét azonban annak szentelte, hogy elmarasztalja Kínát a Mikronéziában folytatott jelenlegi tevékenységei miatt. Szerinte Kína kutatásnak álcázva kémkedik Mikronézia tengeri területén, aminek kapcsán az Egyesült Államokban nemrég megjelent kémballonokat is megemlítette. Emellett azt is kiemelte, hogy Kína az ország kulcsfontosságú kommunikációs és katonai infrastruktúrájának az ellenőrzésére is törekszik.

Panuelo szerint az elmúlt időszakban egyes mikronéziai képviselőket, akiket nem nevezett meg, kínai kormánytisztviselők vesztegettek meg, többek között okostelefonokkal, alkohollal és készpénzzel teli borítékokkal. „Az egyik oka annak, hogy Kína politikai hadviselése olyan sok területen sikeres, az, hogy megvesztegetnek minket, hogy bűnrészesek legyünk, és ezzel elérik, hogy hallgassunk.”

„Nyíltan fogalmazva, politikai hadviselésnek vagyunk tanúi a saját országunkban” - írta, majd hozzátette, hogy „mindez magába foglalja a nyílt tevékenységeket, például a politikai szövetségeket, a gazdasági intézkedéseket és a nyilvános propagandát, valamint a titkosakat is, mint például a vesztegetési ügyeket, a pszichológiai hadviselést és a zsarolásokat”.

Panuelo szerint a vesztegetési ügyek már eddig is roncsolták országa demokráciáját, de a jövőben akár katasztrofális következményekkel is járhatnak. „A legrosszabb esetben rövid távon eladjuk az országunkat és a szuverenitásunkat, átmeneti, személyes előnyökért. Hosszú távon pedig mi magunk is aktív részesei leszünk annak, hogy egy lehetséges háborút engedjünk meg a térségünkben, és közvetve mi magunk is felelősek leszünk minden mikronéziai élet elvesztéséért.”