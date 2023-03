Az Origo 13, a Pesti Srácok 8 sajtó-helyreigazítási pert vesztett el tavaly

Összesen 29 sajtó-helyreigazítási pert vesztettek 2022-ben a Fidesz-közeli médiatermékek, írja az Átlátszó. A lap közadatigénylésben kérte ki a Fővárosi Törvényszéktől az előző évben elbukott sajtóperek adatait.

photo_camera Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára átadja a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést Kovács András újságírónak, az origo.hu hírszerkesztõjének a Pesti Vigadóban 2021. június 15-én. Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A kapott adatok alapján a Ripost, a Lokál, a Magyar Nemzet, a Pesti Srácok, a közmédia, az Origo, a 888, a TV2 és a HírTV ellen 2022-ben összesen 46 keresetet nyújtottak be, amiből 29-et elvesztettek. Ez 63 százalék, ami nagyon magas arány. Első helyezett az Origo lett 13 elmarasztaló ítélettel, a második helyen a Pesti Srácok végzett 8 elbukott perrel.

A lap kikérte a független sajtótermékekre vonatkozó helyreigazítási adatokat is. Ezek szerint tavaly a 444, az RTL, a Telex, a 24.hu, a HVG, a Magyar Hang és az Átlátszó összesen mindössze 6 helyreigazítási pert vesztett el. A 24.hu (3 kereset) és a nyomtatott HVG (1 kereset) egyetlen pert sem bukott, az RTL és a Magyar Hang (nyomtatott és online) ellen pedig nem is adtak be keresetet a bíróságra.

Az Átlátszó 5 éve összesíti, hogy hány esetben hazudtak a bíróság szerint is a kormánypropagandát toló médiatermékek, és hányszor bukott el helyreigazítási pert a független sajtó. 2017-ben 53, 2018-ban 109, 2019-ben 73, 2020-ban 57, 2021 pedig 54 helyreigazítási pert vesztett el a kormány-közeli média.