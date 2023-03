Amerikai B-52-es bombázó körözött hosszasan a magyar légtérben

Az Egyesült Államok légierejének egyik B-52H Stratofortress repülőgépe hosszasan körözött Kaposvár környékén múlt csütörtökön. Mint kiderült, az amerikai gép és a Magyar Honvédség repülésirányítói közösen hajtottak végre száraz, azaz fegyverzetalkalmazás nélküli rávezetéseket a magyar légtérben, írja a 24.hu.

photo_camera Ilyen madár Fotó: JOSEPH PICK/AFP

A NOBLE41 kódjelű gép Romániából indult, délután lépett be a magyar légtérbe, ahol nagyjából két órán keresztül repkedett Nagybajom, Nagyatád és Kaposvár felett. A B-52-esek nagy hatótávolságú nehézbombázók, akár atomfegyver hordozására is alkalmasak. Ilyen gépek korábban is jártak a magyar légtérben, de a mostani repkedés szokatlanul hosszúra nyúlt.

A kiképzés egyedülálló lehetőséget nyújtott a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár előretolt repülésirányítóinak, hogy a NATO-n belül egységes eljárások alapján gyakorolhassanak nappal és éjszaka, írja a honvedelem.hu.

Tavaly tavasszal két amerikai B-52H Stratofortress repült át a Magyarország légterén Romániába, amikor Oroszország megfenyegette a románokat.