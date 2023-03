Lefokozták a zászlóaljparancsnokot, aki az ukrán hadsereg súlyos veszteségeiről nyilatkozott az amerikai sajtónak

Komoly következményekkel járt Anatolij „Kupol”, az ukrán fegyveres erők 46-os desszantos dandárjának zászlóaljparancsnoka számára a Meduza cikke szerint, hogy a napokban interjút adott a Washington Postnak. Az amerikai lap arról közölt riportot március 13-án, hogy az orosz–ukrán háború egy éve alatt az ukrán fegyveres erők súlyos veszteségeket szenvedtek, emiatt az első vonalakban tapasztalatlan újoncokat vetnek be, és mindez kétségessé teszi, hogy a tavaszra tervezett ellentámadás sikeréhez lesz-e elegendő erejük és képességük.

A lap újságírói több ukrán katonával beszéltek, egyikük volt a „Kupol” fedőnevű desszantos parancsnok – a polgári nevét nem közölték –, ő fogalmazott a leginkább kritikusan. Elmondta, az általa irányított zászlóalj Doneck megyében harcolt korábban, a később elveszített Szoledart védte, akkor vonultak vissza, amikor az oroszok lényegében körülvették a várost. A zászlóaljparancsnok tanúja volt annak, hogy ukrán katonák százai hagyják el a pozícióikat, miután a Wagner csoport zsoldosai támadásba lendülnek. „Kupol” szerint ennek az volt az oka, hogy a súlyos veszteségek miatt nagyon sok rosszul felkészített újoncot küldtek harcolni.

photo_camera Ukrán katona a Bahmuthoz közeli Csasziv Jarban 2023. március 16-án Fotó: MUHAMMED ENES YILDIRIM/Anadolu Agency via AFP

Az ukrán tiszt azt állította, zászlóaljának 500 katonája közül a háború első évében 100-an elestek, további 400-an megsebesültek, így az állomány gyakorlatilag kicserélődött. „Kapok 100 új katonát, és arra sincs időm, hogy felkészítsem őket. Azt mondják, vidd őket harcolni. De hát a harcban az újoncok eldobnak mindent, és futnak, amerre látnak. Lőni sem akarnak. Kérdezem, miért, azt mondja, fél a lövések hangjától. Olyan is volt, aki egy gránátot sem tudott elhajítani” – magyarázta „Kupol”, majd arról is beszélt, hogy lőszerből sem volt elegendő az első vonalakban.

A hivatalos-ellenőrzött háborús kommunikáció tartalmával élesen szembemenő nyilatkozat pillanatok alatt körbeszaladt az ukrán sajtóban és a nyilvánosságban, és a katonai vezetést sem hagyta hidegen. „Kupol” lefokozásának hírét elsőként az Ukrajinszka Pravda tette közzé, majd megerősítette az információt Isabelle Khurshudyan, a Washinton Post ukrajnai irodájának vezető szerkesztője is. Khurshudyan közölte, az interjú közzététele előtt beszélt arról „Kupollal”, hogy állításainak következményei lehetnek a karrierjére nézve. A kockázatokkal a tiszt maga is tisztában volt, de úgy döntött, vállalja a szavait.

Ami a visszhangokat illeti, kommentárok az elnök alatti legmagasabb szinten is elhangzottak. Olekszij Danilov, a nemzetbiztonsági tanács titkára egy tévéműsorban azt mondta, az amerikai lap felvetései nem felelnek meg a valóságnak. „Igen, a helyzet bonyolult – fogalmazott. – Egy éve harcolunk egy nálunk nagyobb, de nem okosabb országgal. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű. De zavart okozni olyan értesülésekkel, amelyek nem valósak, nem kellemes a számunkra.”

photo_camera Olekszij Danilov, a nemzetbiztonsági tanács titkára Fotó: RUSLAN KANIUKA/NurPhoto via AFP

Nyilatkozott Valentin Sevcsenko, a fegyveres erők desszantos csapatainak képviselője is, aki azt állította, a „Kupol” által közzétett információk nem hitelesek, és ez az időközben lefolytatott szolgálati ellenőrzés során is bebizonyosodott. Sevcsenko szerint ráadásul a zászlóaljparancsnok úgy nyilatkozott az újságíróknak, hogy előtte nem kért engedélyt, ami súlyosan sérti a vonatkozó szabályzatot. „A tiszt által között állítások a veszteségekről nagymértékben túlzóak, arról nem is beszélve, hogy az ilyen adatokhoz való hozzáférés korlátozottnak minősül” – tette hozzá.

A sajtóhírek után Sevcsenko is megerősítette, hogy „Kupolt” áthelyezik, a desszantos erők egyik kiképző központjában kaphat további feladatokat. A tiszt azonban a Hromadszke cikke szerint nem nyugodott bele ebbe, ehelyett kérte, hogy szereljék le. A lapnak azt mondta, Makszim Mirhorodszkij tábornok a lefokozását és az áthelyezését azzal magyarázta, hogy ha elégedetlen a katonák felkészítésével, akkor nincs más hátra, neki kell foglalkoznia a kiképzésükkel.

Az Ukrajinszka Pravda azt írja, nem ez az első hasonló eset a 46-osoknál. Korábban Olekszij Pohrebiszkij őrmestert helyezték át a szoledari helyzettel kapcsolatos interjúja után instruktornak egy kiképző központba. „A parancsnokok nem szeretik az igazságot, és nem akarják megoldni a rendszerszintű problémákat” – mondták a lap forrásai.

photo_camera „Kupol” zászlóaljparancsnok Fotó: Olekszandr Pohrebiszkij fb-oldala

„Kupol” ezzel együtt nem maradt magára, kiállt mellette Jurij Butuszov, a hazafiatlansággal legkevésbé sem vádolható, de a politikai-katonai vezetést bírálni is hajlandó ismert újságíró is. A Censor.net heves vérmérsékletű főszerkesztője azt írta, „Kupol” olyan tiszt, aki törődik a katonái sorsával, és az a célja, hogy a készülő ellentámadás sikeres legyen. Butuszov reméli, a katonai vezetés átgondolja a döntését, és visszahelyezik a zászlóaljparancsnokot a pozíciójába. „Oroszországot a fronton és fejben is le kell győznünk. Ahelyett, hogy befogjuk az emberek száját, azon kell gondolkodnunk, dolgoznunk, hogy napról napra jobbak legyünk” – írta.