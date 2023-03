Az amerikai kormány sürgeti Magyarországot, hogy "késlekedés nélkül" szavazza meg a svéd és finn NATO-csatlakozást

Az Egyesült Államok üdvözli Törökország előrelépését a finn NATO-csatlakozás ratifikációjában, és sürgeti Magyarországot a finn és a svéd NATO-csatlakozás folyamatának haladéktalan lezárására - közölte Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója pénteken.

Recep Tayyip Erdogan török elnök az ankarai törvényhozás elé terjeszti a finn csatlakozási jegyzőkönyvet, és egyúttal "bátorítja" Ankarát, hogy Svédország csatlakozási jegyzőkönyvét is gyorsan hagyja jóvá. A Fehér Ház közleménye ezt az előrelépést üdvözölte.

Eddig a pontig lényegében már Magyarország is eljutott, Orbán Viktor a Fidesz frakció február végén Balatonfüreden tartott kihelyezett ülésén arra kérte a képviselőket, hogy támogassák a finn és svéd csatlakozást. A hivatalos fideszes kommunikáció szerint ebből "komoly vita" alakult ki a képviselők között, a kormánypárt pedig azóta is azt játssza, hogy csak duzzogva hajlandó elfogadni a miniszterelnök kérését, mert svéd és finn politikusok csúnya dolgokat mondtak a Fideszről, kormányáról és a magyar demokrácia helyzetéről.