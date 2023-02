Rendkívüli dolog történt a Fidesz frakcióülésén, „komoly vita” alakult ki, amikor Orbán a finn és a svéd NATO-csatlakozás támogatását kérte

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a balatonfüredi frakcióülés után jelentette be, hogy jövő héten az országgyűlés elé kerül a svéd és a finn NATO-csatlakozás.

Az ukrajnai orosz invázió miatt a két ország már tavaly nyáron beadta a kérelmét, de a magyar parlament változatos kifogásokkal halasztotta el a ratifikációt, miközben rajtunk és a törökökön kívül már minden NATO-tagállam jóváhagyta. Sanna Marin finn miniszterelnök még tavaly szóvá tette a késlekedést, nemrég pedig a finn elnök is rátelefonált Orbán Viktorra.

Kocsis Máté most azt mondta, Orbán azt kérte a frakciótól, hogy támogassák a svéd és a finn NATO-csatlakozást, de elmondása szerint

a frakció nagyon megosztott a kérdésben, „Komoly vita alakult ki a svéd, finn NATO-csatlakozásról. Többen kifogásolták, hogy ezeknek az országoknak a politikusai az elmúlt években durván, alaptalanul, sokszor közönséges módon sértegették Magyarországot, most pedig szívességet kérnek” - számolt be a frakcióvezető a Fideszben szokatlan jelenségről. Kocsis Máté szerint politikai rendezésre van itt is szükség. Ezért felkérték Kövér László házelnököt, küldjön egy tárgyalódelegációt a két érintett országba tájékozódás céljából.

photo_camera Orbán Viktor telefonál a Fidesz balatonfüredi frakcióülésén Fotó: Németh Dániel/444

Kocsis a delegáció kiküldéséről azt mondta, belefér a rendes parlamenti ügymenet időkeretébe, ezért nem jelenti az eljárás rendjének meghosszabbítását vagy a döntés elhalasztását.



„A döntést az országgyűlés meg fogja hozni. A miniszterelnök úr támogatást kért tőlünk, viszont a fennálló vitákat el fogjuk rendezni. ”

A frakcióvezető szerint volt olyan vélemény is, miszerint a két ország belépése eszkalációt jelentene. Kocsis szerint a miniszterelnök álláspontja egyértelmű, a frakcióé kevésbé. Egyelőre nem döntöttek arról, hogy támogatják-e Orbán Viktor kérését :D

photo_camera Kocsis Máté és Simicskó István Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ugyanakkor Kocsis Máté csak kis esélyt lát arra, hogy a parlament végül nem támogatja a finneket és a svédeket. „Egyet kell tudomásul venniük az érintett országok politikusainak: amit az elmúlt években Magyarországgal szemben tettek, csináltak, alaptalanul vádaskodtak, az nincs rendjén. És talán a jövőben sem fog működni, hogy felelőtlenül sértő állításokat teszünk egy partnerországról, majd szívességet kérünk tőle. Ez talán emberi viszonyokban is csak döcögősen szokott menni.”

Bár senki sem kérdezte, a sajtótájékoztatón Simicskó István azért megjegyezte, hogy a KDNP-ben is volt erről dilemma. Itt voltak, akik kockázatot láttak abban, hogy Oroszországgal szomszédos országok csatlakoznának a NATO-hoz.