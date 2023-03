„A népviselet 100 százalékban kihozza a nőiességet az emberből”

A holland-magyar Mariёlle van Luijk civilben zene- és hegedűtanár, és szimpla rajongásból kezdett el magyar népviseleteket gyűjteni.



Az utóbbi években több szekrénnyi és ládányi viseletet gyűjtött össze, kalotaszegitől kezdve sárköziig.



Azt mondja, lenyűgözi, hogy a hollandok puritánságával szemben a magyar lányok, asszonyok mennyire díszes és tarka ruhákba öltözhettek.



„Holland Marcsi” nevű Instagramját, ahol felveszi és bemutatja a különböző viseleteket, már több mint hétezren követik.



Minden szabad idejében falvakba utazik magyar férjével: ahol tud, öltöztetőnőkkel találkozik, máshol, ha még talál olyat, aki ezzel foglalkozik, felújíttat vagy varrat kiegészítőket, ruhadarabokat.



Mióta érdekelnek a viseletek?

Mariёlle van Luijk.: Gyermekkorom óta. Anyukám magyar, minden évben egy hónapig magyar iskolába jártam Dunaújvárosban. Ott ismerkedtem meg a magyar kultúrával, és nagyon megfogott. Már akkoriban mondogattam, hogy Magyarországon kell élnem. Sokan mondják, hogy micsoda paradicsom Hollandia, de én nem találtam ott a helyem. Érdekes módon itt viszont megtaláltam önmagam, az önbizalmam, mondhatni, hogy az identitásomat is.

Ezek szerint a holland népi kultúra, népviseletek nem izgattak?

M.v.L.: Hollandiában már a 20. század elején polgáriasodott az öltözködés, Magyarországon csak a II. világháború után kezdtek lassan kivetkőzni a népviseletből. De nem ez a fő oka, hogy nem fogott meg a holland viselet, egyszerűen nem is kerültem kapcsolatba vele semmilyen módon gyermekkoromban, a magyarral pedig igen. Négy éve voltam először Hollandiában egy népviseletmúzeumban, de őszintén szólva, nem sok mindenről maradtam le.

A viselet is, mint egy festmény, vagy tetszik, vagy nem. A hollandot egyszerűen nem tartom annyira szépnek, díszesnek és látványosnak, mint a legtöbb magyar népviseletet. A kálvinista puritán felfogás nagyon befolyásolta az öltözködést, nem költöttek többet rá, mint amennyit megengedhettek maguknak, és nem akartak a ruha szépségével többnek, másnak látszani, mint amilyenek. A szépség hangsúlyozása hiúságnak számított. Ez éles kontrasztban áll például a katolikus mezőségi viselettel, ahol azt mondták: „Hadd korogjon, csak ragyogjon!”

Mikor vetted meg az első viseletet, vagy az első darabokat?

M.v.L.: Voltak próbálkozásaim 15-16 éves koromban, de akkor még csak turistáknak árult blúzokat vettem, mert nem tudtam, hogy hol kell keresni. Aztán anyukám menyecskeruhája valamikor hozzám került, annak nagyon örültem. Az első komoly viseletet a néptáncosok kellékboltjában vettem 2015-ben.

Onnan kezdve fokozatosan találtad meg a lelőhelyeket?

M.v.L.: Igen. Egyre inkább kezdtem rájönni, hogy hol találok viseleteket. Próbáltam a Váci utcában is, mert régebben oda sokat hordtak faluról eladni, de mondták, hogy most már ez nincs. Aztán rájöttem, hogy vannak erre szakosodott adás-vételi Facebook csoportok, meg a használt holmis weboldalak, ott is sokat keresgélek.

Hollandiában kicsit nehéz volt ezeket beszerezni távolról. Aztán három évvel ezelőtt Magyarországra költöztem és azóta nagyon intenzíven gyűjtök, onnan kezdve exponenciálisan nőtt a gyűjteményem. A saját pénzemet, amit megkeresek, szinte mind erre költöm. Most már a lakásban mindenhol, ahol láda van, abban viselet van.

photo_camera Egy ritka, magyarországi szász templomi kabát Fotó: Bankó Gábor/444

Célzottan keresel, vagy azt veszed meg, ami eléd kerül és megtetszik?

M.v.L.: Is-is. Van olyan, hogy egy viseletből már megvan valami, például egy mezőkövesdi szoknya, és akkor azt próbálom célzottan kiegészíteni, keresek hozzá blúzt, kötényt. Mindig van egy kiinduló darab. Érdekes módon mindig, ha valamit kitalálok, hogy nekem az kell, megjelenik. Nagyon fura.

Most van valami, amire vadászol?

M.v.L.: Külön éppen semmire, mert az elmúlt években tényleg nagyon sokat vettem és egyre válogatósabb lettem. Most már csak arra várok, hogy felbukkanjanak olyan rejtett kincsek, amik még nincsenek a gyűjteményemben. Mindig az utamba kerül valami, amire nem számítok, és ez nagyon izgalmas.

A néniket, akiktől vásárolsz, hogyan ismered meg?

M.v.L.: Mindenkit máshogy. Vannak, akiket ajánlanak, és ha már egyvalakit ismersz egy faluban, akkor egymáshoz is küldenek, menj ide-oda, Teri néni, Erzsi néni tud ebben vagy abban segíteni. Egyre többen Facebookon is fent vannak, tagjai viseletes csoportoknak. Néha így kerülök kapcsolatba velük, és abból is kialakulhat találkozás, ami nagyon jó.

Így jutsz el az öltöztetőkhöz is?

M.v.L.: Általában igen. Van, amikor egy múzeum által, van, amikor ajánlják nekem. Néptáncos csoportokban is meg szoktam kérdezni, hogy esetleg ismernek-e egy nénit a faluban, ahova készülök, aki még ezzel foglalkozik. Nagyon asszertívan keresem őket. Régebben próbáltam egyedül felöltözni viseletbe, de rájöttem, hogy az soha nem fog úgy állni rajtam, ahogy kéne. Olyan apró dolgokra kell figyelni, amire sokszor nem is gondolok. Ezért is csinálom már öltöztető asszonyokkal. Amikor elmész egy öltöztető asszonyhoz, azt hogy kell elképzelni? Mennyi idő például, amíg rád adják a viseletet?

M.v.L.: Attól függ, hogy a hajammal kell-e valamit csinálni. Van, ahol a haj fésülése, felrakása kicsit bonyolultabb, az még legalább fél-háromnegyed óra. Maga az öltöztetés általában egy-másfél óráig tart. Főleg az alsószoknyák miatt nagyon nehéz, mert azoknak úgy kell állniuk, hogy az egyik ne lógjon ki a többi alól. Ezt folyton ellenőrizni kell, ezzel van a legtöbb gond. A felső ruhánál már egyszerűbb.

photo_camera Idősebb asszonyok hordtak ilyen fityulát Kalocsán Fotó: Bankó Gábor/444

Csináltuk egy olyan fotózást is, hogy egy napon hét viseletet vettem fel, de amikor már megvolt az alap, az alsószoknyák, csak kicseréltük a felsőket és úgy gyorsan tudtunk haladni. Az alapot lerakni, az a legtöbb idő.



Nyilván ilyenkor sokat beszélgetsz ezekkel a nénikkel. Amit megtudsz tőlük, akár szokásokról, vagy hogy mit hogyan kell csinálni, azokat leírod vagy rögzíted magadnak valamilyen módon?

M.v.L.: Az Instagram posztokban leírom, ami épp eszembe jut belőle, de ez a része azért még hiányzik. Egyelőre nem csináltam még ilyet, de kéne, mert nagyon sokat mesélnek. Általában többször is szoktam találkozni velük, mielőtt öltöztetnek, mert egy ilyen kapcsolatot is ki kell alakítani. Azt vettem észre, hogy annak ellenére, hogy korábban nem ismertem őket, mégis nagyon bensőséges kapcsolat tud kialakulni köztünk.

Valahogy eddig azt hittem, hogy ők mindig körülöttem lesznek, de sajnos pont nemrég meghalt egy asszony, aki olyan tudással bírt, ami tényleg pótolhatatlan. Nagyon fájdalmas volt, mikor hallottam, hogy már nincs köztünk. Sajnálom, hogy nem vettük fel azt, amikor vele találkoztam. Egy-két felvételt csináltam hála istennek, de például szerettem volna interjút készíteni vele, arra már nincs lehetőség. Nekem ez egy ébresztő volt, hogy nem lesznek mindig elérhetők. Bármi történhet.

Hogy szoktak reagálni, amikor megkeresed őket? Meglepődnek, örülnek?

M.v.L.: Nagyon örülnek, főleg azért, mert látják, hogy nem mindenki tudja annyira értékelni a népviseletet. Ritkaság, hogy valaki, aki fiatal, ezzel foglalkozik. Aki felnő abban a faluban, általában régimódinak találja, merthogy nem tartozik a mai világhoz. Azokban a falvakban pedig, ahol kicsit tovább tartott a kivetkőzés és még idősebbek járnak viseletben, ott annyira természetes, hogy a fiatalok, akik ebbe belenőttek, nem is tartják különlegesnek. Általában 70-80 éves asszonyokal találkozom, és a fiatalabbak, a 40-50 évesek néha kicsit ellenségesek. Furcsa nekik, hogy mit akarok én az ő anyukájuktól. Nem mindig történik ez, de volt rá példa.

Említetted a viseletgyűjtő csoportokat. Szerinted körülbelül mennyien foglalkoznak ezzel?

M.v.L.: Nem tudom pontosan megmondani. Van olyan privát csoport Facebookon, aminek nem vagyok tagja, ők kimondottan népviseletgyűjtéssel foglalkoznak. De van néhány gyűjtő, akit már régóta ismerek és akiktől mindig tanácsot kérhetek. Nem csak magyarok, hanem külföldiek is, de szintén a magyar viseletre koncentrálnak.

A saját utamat járom, nagyon sok időt, pénzt és energiát szánok erre, sok faluban voltam már. Elkezdtem együtt dolgozni Mohos Zsófia fotográfussal is (róla és rimóci útjairól Szász Zsófi forgatott videót: Ha meghalok, viseletben temessetek el, mert apátok nem ismer meg, ha szűk szoknyában megyek a másvilágra). Nekem minden ilyen fotózás vele felbecsülhetetlen érték és felejhetetlen élmény.

photo_camera Marielle pántlikagyűjteményének egy része Fotó: Bankó Gábor/444

A falvakba egyedül utazol?



M.v.L.: Általában a férjem szokott elvinni, mert nem tudok vezetni.

Őt mennyire érdekli a téma?

M.v.L.: Érdekli, és teljes mértékben támogat, egyedül nem is tudnám csinálni. Rettentő sok időt feláldoz arra, hogy elmenjünk falvakba. De azt mondja, hogy ez legyen az én hobbim. Ő néptáncol szabadidejében. Egyedül a mennyiséget kérdőjelezi meg néha, amit összevásárolok.

Mennyibe kerül egy komplett viselet, kiegészítőkkel együtt az összes szoknya, blúz, kabátka?

M.v.L.: Attól függ, hogy régi vagy új. Én csak a régivel szeretnék foglalkozni, és a régiben is vannak fokozatok. Lehet az is régi, ami 40 éves, és az is, ami 60-70 éves. Ami régebbi és ahol tudják, hogy ezért fizetnek, akkor azért nagyon sokat kérnek, mert tudják, hogy ilyenkor nem szoktam alkudni. Van, ami kicsit olcsóbb, a piac is meghatározza. A kalotaszegi nagyon népszerű, azért nagyon sokat kérnek. Közben van egy teljes zsámboki viseletem, amit meg tudtam venni százezer forintért. De egy komplett kalotaszegi vagy sárközi viselet több százezer forintba kerül. Gondolom, az árat az is meghatározza, mi mennyire díszes.

M.v.L.: Igen, és hogy mennyire ritka. Engem főként a kifejezetten díszes, ünnepi viseletek érdekelnek, a módos kulákcsaládok viselete. Egyrészt mert azok a legeslegszebbek, másrészt mert azok vannak a legjobb állapotban. Akinek sok pénze volt, annak sok viselete is volt, és nem volt rászorulva, hogy minden vasárnap ugyanabban jelenjen meg. Így az állaga is jobban megmarad.

Hányféle tájról vannak viseleteid?

M.v.L.: Van Palócföldről néhány - Rimóc, Kazár -, vannak hozzá fejdíszek is. Tolna megyéből is van, Sióagárd, Sárköz. Van Kalocsáról, Mohácsról. Matyó viselet is van Mezőkövesdről és Tardról. Kalotaszegről is van. És van egy szász kabátom is, amit még Hollandiában random találtam. De elhatároztam, hogy legfőképp Kis-Magyarországgal szeretnék foglalkozni. Esetleg a Vajdasággal, mert az is nagyon érdekel. Felvidék még szóba jöhet, abba még nem ástam bele magam. Erdély viszont direkt nem, mert ott már nagyon sokan voltak, sokat kutatták, olyan sok kép van róluk meg sok múzeum is van, mindenki előszeretettel gyűjti meg táncolja.

Mi a célod az Instagram oldaladdal és a gyűjtéssel?

M.v.L.: Az Instagram jó eszköz arra, hogy ezt megosszam, de elsősorban magamnak csinálom, és azokat, amit írok is mellé, magamnak kutatom. Voltak, akik azt mondták, hogy edukatív jellegű az Instagramom. Lehet, de ez nem tudatos. Nem szeretnék oktatni embereket, hanem ez az én utamat dokumentálja, ahogy én tanulok, ahogy én a viseletek által megismerem a magyar népi kultúrát, mert én mindent a viselet felől próbálok megközelíteni.

Ha már az elején említetted a különbséget a holland és a magyar felfogás közt, azt meg tudod fogalmazni, hogy a magyar viseletek mivel ragadnak meg ennyire?

M.v.L.: Az, hogy a nőiességet 100 százalékban kihozzák az emberből. Volt is, ahol mondták, hogy lehet, hogy a lány nem szép, de akkor a ruha majd megteszi helyette a dolgát. Nagy hangsúly van a vékony derékon, a széles csípőn, kicsit hercegnős is ott, ahol nagyon sok az alsószoknya, szinte krinolinszerű. És tényleg különleges érzés, amikor rajtam van, számomra ez a legeslegnőiesebb, amit ruha ki tud hozni valakiből.

Volt, aki megvádolt azzal, hogy csak azért veszem fel a viseleteket, mert mutogatni akarom magam, meg szépnek akarom magam érezni. De szerintem az ünnepi viseletnek pont ez volt a lényege, és ami talán fontosabb, hogy a ruha a nők önkifejezésének eszköze is. A követőim 80 százaléka nő. Talán ez másoknak is álma, hogy valamikor majd felöltözhetnek egy ilyen ruhába és szépnek érezhetik magukat. És arról is szól, hogy a nők segítik egymást, hogy összetartoznak, ahogy engem segítenek az öltöztetők például. Nekem ez nagyon fontos.

Kérdezték már tőlem, hogy akarok-e majd férfi viseleteket is bemutatni? Nem. Az Instagramom nőkről és nőknek szól. Ez a miénk. Ezek a viseletek tényleg arra valók, hogy büszkélkedhetnek, parádézhatnak vele, és én ezt kihasználom. Örülök, hogy szépnek érezhetem magam bennük. Látszik a képeken is, hogy ragyogok bennük, szeretem, hogyha rajtam vannak, és sokszor mondják is, hogy jól áll rajtam, tudom viselni.

photo_camera Vállfán a kalocsai vizitke Fotó: Bankó Gábor/444

Szerinted mit jelentenek ezek a ruhák? Vagy mit hordoznak?



M.v.L.: Lehet, hogy ránézésre régimódi a viselet, de ugyanazt jelentette, amit ma. Ilyen szempontból szerintem nem sokat változtak az emberek. Ha párhuzamot vonunk a mostani és a régi népi öltözködés között, szerintem nem más ahhoz képest például, hogy logókat hordunk. Főleg itt Közép-Európában nagyon érzem, hogy nagy jelentősége van annak, hogy mit mutatunk a külvilágnak. Ha valaki márkás cuccot hord, designer táskát hord, az jelent valamit. És régen is tekintélye volt a ruhának. A módos családok viseletei azt mutatták, hogy ezt ki tudták fizetni. Nem féltek erre nagyon sok pénzt áldozni, ez státuszszimbólum volt.

Például a sárközi viselet, ami borotvált selyemből készült, azt mutatta, hogy valaki nagyon vagyonos, mert az az anyag Franciaországból jött, és azt nem tudta akárki megfizetni.

Te magad is hasonlítottad a fotókat egy álomvilághoz. Azáltal, hogy a valóság kevésbé tetszetős szeletei kimaradnak a képből, nem romanticizálod kicsit a témát? Attól kezdve, hogy nem mindenkinek volt pénze drága ruhára, odáig, hogy egy megesett lány mit nem vehetett fel.

M.v.L.: Értem, mire gondolsz, és abszolút igazat is adok, ezen nem nagyon gondolkodtam még. Én mindent a viselet szempontjából próbálok megközelíteni, és nem tudom, hogy felelősségem-e, hogy ezeket a kevésbé szép dolgokat megosszam. Az a legfőbb célom, hogy a ruhákat mutassam be, és emellett mesélek kicsit arról, ami még körülötte volt. Kicsit úgy gondolok rá, mintha ez egy online népi divatmúzeum lenne, és persze kell kontextus, azt nagyon fontosnak tartom. Bemutattam például gyászviseletet is, arra elég negatív visszajelzéseket kaptam.

Miért?

M.v.L.: Azt mondták, hogy a fekete nem áll jól, minek kell egy ilyen fiatal nőnek feketét hordani? Dehát fiatalasszonyoknak ugyanúgy meghalhatott bárkije.

Vagy ott vannak a böjti viseletek, nagypénteken és más időszakokban is. Én attól nem félek, nem akarom csak a legvidámabb viseleteket megmutatni, szerintem ez is hozzátartozik. És lehet, hogy a jövőben megvilágítom majd a ruhák mellett azt is, hogy a nők életét bizonyos dolgok hogy érintették. Az ilyesmit nem szándékosan hallgatom el, de még tanulnom kell hozzá.

Milyen idős a legrégebbi darab a gyűjteményedben?

M.v.L.: Nehéz megmondani. Van egy nagyon régi kalotaszegi pártám hólyaggyöngyből, az biztos megvan százéves. Megvolt a régi pántlika is hozzá, de azt lecseréltük, mert már nagyon elrongyolódott.

A szász kabátomra pedig rá van írva az évszám, 1934-ből van. Sokat gondolkoztam rajta, hogy eladjam-e, mert nagyon nehéz beszerezni szász ruhákat, ritkán bukkannak fel aukción. Ez egy templomi kabát, tényleg nagyon különleges. Ennek is van egy kis szigorú, protestáns beütése. Hollandiában találtam 7-8 éve, és ők sem tudták, hogy honnan van. De megvettem, mert tetszett.

Százévesnél régebbi dolgokat nem is lehet találni, nem maradtak meg?



M.v.L.: Attól tartok, nem. Nagyon nehéz, én még sajnos nem találtam. El is használódtak, vagy ha már nem volt divatos, akkor vagy eladták, vagy átszabták, vagy volt, hogy el is égették. Mondván, minek az nekünk?

Van olyan, amire nagyon büszke vagy, hogy meg tudtad szerezni?

M.v.L.: Sok van. Az egyik kalotaszegi kötényemen például rajta van a dátum, 1941, tehát akkor készült, miután Erdélyt visszacsatolták, és akkor még rá lehetett varrni a magyar címert. Szinte hihetetlen. Egy későbbi hasonló kötényről azt mesélte a tulajdonos, hogy le kellett szedni a címert, mert Ceauşescu idején tiltották és más motívummal kellett helyettesíteni.

Van egy kalocsai hímzett vizitkém is, ami elsőre nem tűnik különlegesnek, de nagyon nehéz eredeti, régi kalocsai viseleteket találni, ezért ennek nagyon örültem. Akkor hordták, amikor a templomba mentek. Nem a díszítés az érdekes benne, inkább az az értéke, hogy ilyenből alig van. Egy helyi lány segített ott felöltözni, és ő is azt mondta, hogy nagyon ritka.

És van valami külön kedvenced?

M.v.L.: A pántlikák a kedvenceim, van egy egész dobozzal. Már sokan tudják rólam, úgyhogy kapok is. Azok kerültek a hajba is, de a kötényre, szoknyára, fejdíszre, volt, ahol az ingujjra is kötötték. Van, amiből varratok valamit, de a nagy részüket sosem fogom felhasználni, csak gyűjtöm és gyönyörködöm bennük. Azt sem bánom, hogy itt-ott kicsit ki van fakulva némelyik. Sok a fehér, ezekből majd szeretnék egy mezőkövesdi menyasszonyi viseletet csinálni. Azért van nagyon sok ugyanabból a fajtából, mert több méter is kellett hozzá.



Van közte kézzel készült is. Azt gondolnád, hogy mivel kézi, ez volt a drágább, de ez a szegényebbekre volt jellemző, ha nem tudták kifizetni, és akkor inkább ők csinálták meg. Szóval nagyon értékes nekem egy-egy ilyen pántlika.

photo_camera A kalotaszegi darabok külön szekrényt kaptak Fotó: Bankó Gábor/444

Mondtad, hogy Erdély nem annyira érdekel, de azért csak van egy szekrény kalotaszegid.



M.v.L.: Nehéz neki ellenállni. Nem hiába népszerű, mert tényleg káprázatosan gyönyörű! Ez a szekrény pont úgy néz ki, mint amikor Kalotaszegen bemegyek egy asszonyhoz. Kicsit most úgy érzem magam, mint ők, mert most én is úgy mutogatom, hogy mit nézz meg, mint ők nekem. Van négy bagaziám is (más néven muszuj - a szerk.), azok a hímzett hátsó lepelszoknyák nagyon sok hímzéssel. Az ingek is hímzettek, úgy mesélték, minél több sor a „pókos” hímzés, annál gazdagabb valaki, az enyémen három sor van.

Kalotaszegen elmentem templomba is viseletben, nagyon megnéztek a helyi asszonyok és azóta is kérdezik, hogy mikor megyek megint.

Azért ezzel nem sokan foglalkoznak, legalábbis nem olyan látható módon, mint ahogy te Instagramon dokumentálod.

M.v.L.: Annyira benne vagyok ebben a buborékban, ezekben a viseletes csoportokban sokszor elfelejtem, hogy ez mennyire különleges dolog külső szemmel. Talán mondhatjuk úgy, hogy én ebben élek, nemcsak az Instagramom szól erről.

Mennyit hordod őket?

M.v.L.: Alkalomra, fotózásra inkább. Nem is lehet minden nap felvenni őket, mert hamar foszlani kezd, és nem akarom, hogy tönkre menjenek. Van olyasmi azért, amit a mindennapi életben is szoktam hordani, például ez a györgyfalvi kabátka, ami rajtam van, ezen kívül még van vagy öt, mindenféle színben. Ezeket jól lehet kombinálni civil viselettel, nagyon praktikus és igazán különleges.

Ez a fejdísz honnan van?

M.v.L.: Ez egy sárközi fejdísz, az asszonyok hordták, egy aukción vettem. Nagyon különleges, mert általában fekete-fehér, ebben viszont színek is vannak. És aztán egy helyi asszony egészítette ki nekem. Annyira örülök, hogy van még egy hölgy, aki tudja, hogy ezt hogyan kell csinálni. Vettem 20 méter pántlikát és ebben biztos benne van vagy 10 méter, mert duplán varrta, hogy csak a kék virág látsszon. A haj rajta az enyém, egy tincset összefont és rávarrt. Eredetileg persze mindig befonták hozzá külön, koszorúba, és az kilátszott a fejdísz alól, mert a sárközben nem kontyot hordtak. Csak a fonás nagyon időigényes, így előre el van készítve.

photo_camera A fekete szalag és a pántlikák találkozásánál a fonott hajtincs Fotó: Bankó Gábor/444

Vegyesen vannak olyan ruháid, amit asszonyok viseltek, és olyan is, amit lányok?



M.v.L.: Igen. A férjem azt mondja, hogy egy gyűjtő mindent gyűjthet, de én már inkább magamnak, a saját korom és családi állapotom szerint gyűjtök. Szerintem hozzám már nem nagyon illenek a lányos dolgok sajnos, pedig nagyon szépek. Van olyan fekete fityulám, ami már egy idősebb asszonyé volt. Van fehér is, nem tudtam otthagyni. Régi volt, de felújították nekem, és az is hihetetlen, hogy még meg tudták csinálni. Az fiatalasszonynak való, ez is volt már rajtam az egyik fotózáson.

Van, amit újonnan varrattál?

M.v.L.: Csináltattam magamnak például szegedi papucsot, de amellett van egy nagyon régi szegedi papucsom is, barackszínben, amilyet még nem láttam, és az nem bársony, hanem selyemszatén.

Inkább rekonstrukciókkal foglalkozok, csináltattam már több darabot is, de kizárólag régi anyagokból, hogy alig legyen különbség az eredeti meg az utánzat közt. A régi anyagokra is külön vadászni kell, és a kellékekre is, arany díszre, oblegációra. Ha ilyet találok, az ugyanolyan örömet okoz, mint amikor megszerzek egy kész ruhadarabot. De ha lehet, eredetit veszek, aminek van egy kis patinája és csodálatos története.

Címlapkép: Mariёlle van Luijk / Bankó Gábor