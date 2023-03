A kazahok máris unják a Nazarbajev-utód Kaszim-Zsomart Tokajev felülről vezérelt demokratikus kísérletét

„A fiatalokra kellene szavazni, de hol vannak itt a fiatalok? Öregek mind, nazarbajevisták” – mondja az Azattik rádió almati riportjában egy hetven év körüli választópolgár, miután alaposan áttanulmányozta a jelöltek szavazókörben kifüggesztett arcképeit és rövid bemutatkozását.

Közép-Ázsia legnagyobb államában, Kazahsztánban előrehozott parlamenti – és helyhatósági – választásokat rendeztek vasárnap, amely esemény lezárni volt hivatott az úgynevezett Nazarbajev-korszakot. A 2022. januári véres zavargások leverése után, Kaszim-Zsomart Tokajev elnök kezdeményezésére indult „reformfolyamatnak” ez volt az utolsó nagy állomása; a kazahok előzőleg már döntöttek az alkotmány módosításáról, a szenátusról, sőt megerősítették pozíciójában az államfőt is.

Tokajevet tavaly novemberben több mint 80 százalékos támogatottság mellett választották másodjára is az ország első emberévé – esélyes kihívói nem voltak, erről itt elérhető cikkemben írtam részletesen –, így folytathatta az ország modernizálására és demokratizálására vonatkozó sajátos kísérletét.

Hogy a modernizálás mit jelenthet, az a jövő zenéje, ám az várható volt, hogy egyik napról a másikra nem történik szuperdemokratikus rendszerváltás Kazahsztánban sem, különösen akkor, ha minden lépést felülről diktálnak, minden szálat kézben tartanak, és a lehetséges fejlemények összes variációját gondosan ellenőrzik.

Tény, hogy a választási rendszert átalakították, mégpedig annak érdekében, hogy több lehetőséget, jobb esélyeket kapjanak az ellenzéki erők és a független jelöltek. Ezt a célt szolgálta, hogy csökkentették a parlamentbe jutás küszöbét – 7 százalékról 5 százalékra –, és az nemkülönben, hogy 2004 óta először pártokhoz nem kötődő jelöltek is indulhattak. Emellett most csak a képviselők 70 százalékát választották pártlistákról, 30 százalékuk egyéni körzetből juthatott be.

Novemberben ezeknek a változtatásoknak a hatására mondhatta Bulat Abisev politológus: nincs garancia arra, hogy az Amanat, a központi hatalompárt megszerzi a helyek abszolút többségét a törvényhozásban, mivel a „rendszeren belüli” ellenzéki erők, amelyek az elnökválasztás előtt saját jól felfogott érdekükben még Tokajevet támogatták, a parlamenti megméretés alkalmából kénytelenek lesznek egymás ellen kampányolni.

Nagyobbat nem tévedhetett volna a politológus. A kazah választási bizottság ugyan nem siet nyilvánosságra hozni az előzetes eredményeket – a várakozások szerint ezt hétfőn reggel kellett volna megtennie, de délután még nyomuk sem volt hivatalos számoknak –, exit pollos adatokat ellenben három intézet is mutatott, és ezek mindegyike az Amanat fölényes győzelmét valószínűsíti. Az Eurázsiai Integráció Intézet 53,46, a Szocisz A 54,42, a Demokrácia Intézet 53,33 százalékot mért a nemrégiben átkeresztelt egykori Nur-Otannak.

Ehhez képest a többi párt közül az Auil 10-11, a Köztársaság Párt és az Ak Zsol 8-9, a Kazahsztáni Néppárt 7, a Szociáldemokrata Párt erős 5 százalékot érhetett el, és csak a nemrégiben alapított Bajtak zöldpárt maradhatott küszöb alatt a maga 2,17-3,22 százalékával, ennél a „mindenki ellen” rubrikába is többen húzták be az X-eket.

photo_camera A Kaszim-Zsomart Tokajev nevezetű kazah szavazó Fotó: HANDOUT/AFP

A kazah választópolgárok Bulat Abisevvel szemben nyilván tisztában voltak vele, hogy mik a kilátások, ugyanis közép-ázsiai mércével mérve példátlanul kevesen, mindössze 54,19 százaléknyian mentek el szavazni. Már a novemberi elnökválasztáson is alacsony volt a részvétel, de akkor még kis híján elérte a 70 százalékot. Ennél is meglepőbbek a számok, ha regionális bontásban vizsgáljuk őket, hiszen akkor kitűnik, hogy az ország legnagyobb városában, Almatiban az emberek mindössze 26 százaléka óhajtott részt venni a demokratikus kísérlet állítólagos beteljesítésében. Almati amúgy is Kazahsztán leginkább „rendszerkritikus” települése, aminek ily módon adott hangot újfent.

Nagyszabású vagy kisebb horderejű tiltakozások, megmozdulások, akciók ellenben a jelek szerint most nem voltak, amiben az is közrejátszhatott, hogy épp nemrégiben szigorítottak a vonatkozó szabályozáson. Asztanában ugyan elvittek néhány tüntetni próbáló állampolgárt a rendőrök, ez azonban nem vetett jelentősebb hullámokat.

Ami a választások tisztaságát illeti, a sanghaji csoport, a türk tanács vagy az oroszok dominálta KBSZSZ megfigyelői mindent rendben találtak, sőt az EBESZ ellenőrei sem kongatták teljes erőből a vészharangot, ám a független képviselőjelöltek egy része mélységesen felháborodott – bizonyos Szanzsar Bokajev főszereplésével tiltakozó videót is publikáltak –, mondván, amit a számlálóbiztosok műveltek, az abszolút tolerálhatatlan. Ők azt állítják, nem hajlandók elfogadni az eredményeket, de egyelőre ennek is mérsékelt a visszhangja.

photo_camera Szavazatokat számláló kazah szavazók Fotó: RUSLAN PRYANIKOV/AFP

Összességében elmondható, hogy Kazahsztánban egy formájában demokratikus, tartalmában különös parlamenti választást bonyolítottak le 2023. március 19-én, amiről az elemzők zöme vélhetően azt fogja írni, hogy elhozták a három évtizeden át tartó Nazarbajev-korszak végét. Legalábbis politikai értelemben – lévén, hogy a gazdasági hatalom nem kis részben továbbra is a „szent család” kezében van: az ország leggazdagabbjait rangsoroló listák első három helyén stabilan a nemzet kétkezi nyugdíjassá szelídült egykori atyjának vői tartózkodnak. Hogy ezzel tud-e és akar-e kezdeni valamit Kaszim-Zsomart Tokajev, ez is jó kérdés lesz a jövőre nézve, különös tekintettel a Kazahsztánban és Kazahsztánra élénk befolyással bíró klánok közötti egyensúlyok esetleges megbontására.

Ahogyan az is jó kérdés, hogy a hatalmát megszilárdító államfő egy új korszak névadójává növi-e ki magát végül, illetve hogy hol is találhatóak az ambícióinak a határai. Annyi biztos, hogy az alkotmánymódosítás értelmében a 2022-ben megkezdett 7 éves ciklusa végeztével mindenképp ki kell szállnia a versenyből Tokajevnek, az újrázást kizárták a népszavazáson megerősített új alaptörvény-paragrafusok.

Utána jöhetnek a fiatalok. Ha lesznek. Vagy ha Tokajev nem gondolja meg magát. Vagy ha a kazah nép nem találja úgy 2029-et be nem várva előtt mégis, hogy a demokrácia külsőségei önmagukban nem elegendőek a számára.